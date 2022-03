DUŠEVNO ZDRAVJE: Strahovi se ponavljajo

Novica, da v Divači nasprotujejo napovedani nastanitvi večje skupine varovancev dutovskega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju v tamkajšnja stanovanja, ne preseneča. Le nekaj kilometrov stran je do podobnega odpora prišlo pred 50 leti, ko je deinstitucionalizacijo psihiatrije vodil Franco Basaglia.

V Trstu sta mu ostro nasprotovala desnica in dober del prebivalstva, ob odprtju centra za duševno zdravje v Nabrežini leta 1975 so se zgrozili še Kraševci. A se je izkazalo, da je strah odveč. Težav ni bilo, pacienti so dobili stanovanja tudi v Štivanu, pri Briščikih, na Opčinah in seveda v Trstu. Skrbi so šle v pozabo.

V Sloveniji ni bilo prelomnega leta 1968 in posledične Basaglieve revolucije. Za slednjo se za razliko od Japoncev, Brazilcev in drugih tudi pozneje niso preveč zanimali. Danes, pol stoletja po Nabrežini, pa le prihaja tudi na drugi strani Krasa do poskusov odpiranja zaprtega sistema, ki paciente utesnjuje. Odpor je minljiv, dobre prakse prevladajo.