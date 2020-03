KORONAPOLITIKA: Demokracija in karantena

Problem ni karantena v demokraciji, ampak demokracija v karanteni.

Namreč, ko smo dojeli, da je vrag vzel šalo, smo večinoma dopustili, da nam koronavirus odje nekaj svobode. Naj si jo vzame za nekaj časa, če ga s tem premagamo. Komu je mar za demokracijo, ko pa gre za zdravje, preživetje.

Zdaj smo se prenajedli karantene. Živci so načeti. Šalam po Whatsappu se skoraj več ne smejemo. Želja po najbolj preprostih rečeh, kot sta kava v baru ali obisk pri znancih, se iz dneva v dan veča, a ostaja prekleto nepotešena. In vendar vztrajamo, ker verjamemo, da se žrtvujemo z razlogom. Še bomo tičali doma in preigravali že preigrane kombinacije: TV, knjiga, kuhanje, glasba, telefon, križanka ...

A v tej neznosni, vendar odgovorni nesvobodi si nekateri domišljajo demokracijo. Tisti, ki so na oblasti, in tisti, ki niso. K tem drugim spadajo vsakodnevni prestopniki, ki zakone in uredbe tolmačijo po meri lastnih želja. K tistim prvim pa uvrščamo politike, ki zlorabljajo še zadnje delujoče vzvode demokracije. Demokracije nam pač niso povsem vzeli. Še vedno svobodno komuniciramo in izražamo mnenja. Nekateri politiki to razumejo kot priložnost, da se postavijo v ospredje, da klesajo svojo javno podobo. Zato smo v Italiji dobili neusklajene uredbe in odredbe države, dežel, občin. Nastaja zmeda, ki onim prvim, vsakodnevnim prestopnikom, daje izgovore za neodgovorno obnašanje. In to neodgovorno obnašanje daje drugim izgovor za nastopanje.

Danes potrebujemo kredibilen nastop politike: enovit, jasen, jedrnat. Slovenija, ki je na pot karantene šla z zamikom, naj se od tega uči. Prejšnja vlada je z improviziranimi nastopi povzročila zmedo. Sedanja vlada pa si jemlje ugled z ukrepi, kot so razporejanje ministrov in funkcionarjev v višje plačne razrede.

V Furlaniji - Julijski krajini, kjer moramo predsedniku deželne vlade priznati, da je pravočasno poostril razmere, pa zdaj spremljamo ustrahovanje z okuženimi migranti, ko pa je balkanska pot zdaj neprehojena.

A to so pač ti komunikacijski triki politikov. Dovoljeni so v demokraciji. A takšno demokracijo dajmo že enkrat v karanteno.