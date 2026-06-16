KOROŠKI FOKUS: Za Nemčijo druga

Avstrija je po dolgih letih spet slavila veliko zmago proti »velikemu bratu« – Nemcem. Sicer ne kot leta 1978 na nogometnem svetovnem prvenstvu v Argentini, ko je v Cordobi slavila s 3:2 in so Nemce poslali domov v Evropo, temveč na svetovnem diplomatskem parketu na East Riverju v New Yorku, šlo pa je za sedež nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov.

Mala Avstrija je veliko sosedo Nemčijo izločila že v prvem krogu glasovanja v Generalni skupščini OZN, v katerem je bilo treba osvojiti dvotretjinsko večino. Pri glasovanju za sedeža, namenjena zahodnoevropskim državam, je bila – skupaj s Portugalsko (134 glasov) – izvoljena s 131 glasovi, Nemčija pa je prejela le skromne 104 glasove in utrpela zgodovinski poraz. Nemčija, ki je bila doslej že šestkrat nestalna članica Varnostnega sveta, je namreč takšno zaušnico dobila prvič, saj je bila uspešna pri vseh dosedanjih kandidaturah. Tokrat ji ni pomagalo niti dejstvo, da je članica OZN, ki je po sredstvih, namenjenih za delovanje te najpomembnejše globalne organizacije, na drugem mestu.

Med razlogi za zgodovinski neuspeh je nemški zunanji minister Johann Wadephul omenil Rusijo, ki da je podžgala čustva proti Nemčiji, ker si ni želela njenega glasu v Varnostnem svetu. Tudi to, da mora Nemčija v bližnjevzhodnem konfliktu vedno prevzeti posebno odgovornost za Izrael, je morda odvzelo glasove, je še dodal prvi mož nemške diplomacije. Kot tretji razlog pa je navedel, da je za neuspeh delno kriv tudi pozen vstop Nemčije v tekmo za dvoletni mandat v Varnostnem svetu šele leta 2018. Avstrija je to storila že leta 2011!

Izid glasovanja v Generalni skupščini OZN je bil hud udarec predvsem za nemškega kanclerja Friedricha Merza, ki se je od svojega nastopa kot šef nemške vlade pred dobrim letom dni predstavljal kot politik, ki bo okrepil položaj Nemčije na mednarodnem prizorišču. Kot potrjuje Cordoba 2.0, mu to nikakor ni uspelo. Hkrati se doma spopada s hudimi pritiski zaradi več let trajajoče stagnacije gospodarstva. Sodeč po aktualnih javnomnenjskih raziskavah, je Merz medtem postal kancler z najmanjšo podporo Nemcev v zadnjih desetletjih. Niti predčasno propadla koalicija socialdemokratov, zelenih in liberalcev pod vodstvom kanclerja Olafa Scholza ni padla tako nizko kot trenutna vladna koalicija meščanske unije CDU/CSU ter socialdemokratov, ki jo vodi Merz.

Medtem ko si nemški politiki ližejo boleče rane po izgubljeni bitki na mednarodnem parketu, se mala Avstrija veseli, saj je uspešno odbila napad velikega brata in se zavihtela v najvišji forum odločanja Organizacije združenih narodov. In to kljub temu, da tudi sama ni nikdar tematizirala genocida v Gazi in ga obsodila, prav tako se ni odločno odzvala na napad Izraela in ZDA na Iran ali vojaško akcijo ZDA v Venezueli. V vseh teh primerih je šlo za jasno kršitev mednarodnega prava. Da je Avstrija kljub takšni politiki v generalni skupščini OZN dobila dvotretjinsko podporo, je po eni strani uspeh njene diplomatske spretnosti, po drugi pa politična realnost. Avstrija pač nima tolikšne politične teže kot npr. Nemčija.

Uspešna kandidatura za nestalni sedež v Varnostnem svetu OZN v letih 2027 in 2028 je Avstriji nedvomno odprla veliko priložnost, da se kot majhna in nevtralna država spet uveljavi kot posrednica pri globalnih konfliktih, s katerimi se spopada ves svet. Avstrijska diplomatska spretnost, ki je legendarna in ki jo potrjujejo mnogi uspehi – od Avstrijske državne pogodbe leta 1955, uspešnega posredovanja kanclerja Bruna Kreiskega na Bližnjem vzhodu v osemdesetih letih prejšnjega stoletja do preselitve pomembnih institucij OZN na Dunaj –, je vnovič na preizkušnji. Kot majhna država ima v naslednjih dveh letih spet priložnost, da konkretno prispeva k mirnejšemu svetu. Delno ji je lahko za zgled (še manjša) Slovenija, ki je v preteklih dveh letih svojo priložnost kar spretno unovčila. Toda le če bodo uspešni avstrijski kandidaturi zdaj sledila tudi konkretna dejanja.

Avstrija torej lahko veliko prispeva k reševanju mednarodnih konfliktov in ustvari zgodbo, kakršen je bil uspeh male Avstrije proti veliki Nemčiji na nogometnem SP v argentinski Cordobi. Medtem ko se je Nemčija znašla v politični čakalnici (OZN) vsaj do leta 2035, ko se bo znova potegovala za sedež v Varnostnem svetu. A to je že nova zgodba.