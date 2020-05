KURZ IN OSTALI: Računica z(a) mejami

Nekoordiniranemu zaprtju mej, ki prav nobene države EU ni obvarovalo pred širitvijo koronavirusa, sledi zdaj še njihovo prav tako nekoordinirano odprtje. Kljub vabilom Evropske komisije, naj bo to odpiranje sočasno, se za pozive iz nemočnega Bruslja nihče ne zmeni. To povzroča veliko slabe krvi in obujanja nestrpnosti na nacionalni bazi. Spomnimo, schengen in evro sta edini rezultat evropskega združevanja, ki ga državljani naše celine dojemajo kot otipljivega. Vse druge prednosti bivanja pod skupno evropsko streho – teh je veliko več, kot bi nekateri želeli priznati – pa so jim praviloma tuje, celo neznane. Brez odprtih mej se vsi skupaj počutimo manj Evropejce, in spet zgolj le Slovence, Italijane, Avstrijce, Nemce, Hrvate in tako naprej. Za manjšinske skupnosti, naj bodo to Slovenci v Italiji, Italijani v Sloveniji in na Hrvaškem ali pa Južni Tirolci, je občutek, ko se javnost matične domovine zate sploh ne zmeni ali te celo dojema za nevarnega, še toliko bolj moreč.

Prvak nacionalne suverenosti koronačasa je v našem širšem prostoru ta čas avstrijski kancler Sebastian Kurz. Težko se je znebiti občutka, da njegovo vztrajanja pri zaprtju mej, ni povezano s skrbjo za zdravje državljanov, temveč da gre zgolj za ekspliciten poskus reševanja lastnega turističnega sektorja na škodo svojih južnih sosedov. Turizem in z njim povezane dejavnosti, kot so gostinstvo, hotelirstvo, izposoja avtomobilov (v soboto je stečaj napovedala družba Hertz) in tako naprej, so pod hudim udarom, Kurz pa računa, da ga bo obvaroval tako, da bo v državo, tako kot doslej, še naprej privabljal Nemce, svoje državljane pa prisilil, da počitnikujejo doma. Kar je groba kršitev temeljnega principa o prostem pretoku ljudi med državami EU. Sedanja epidemiološka slika, denimo Slovenije, takšnega ukrepanja nikakor ne opravičuje. Takšno zadržanje hkrati že spodbuja naraščanje nacionalne nestrpnosti na spletnih omrežjih in v krajevnih medijih. Pri nas se ta spet širi tudi na račun Slovencev s sloganom desnice, da Slovenija »pošilja« v Italijo migrante, Italijanom pa nehvaležno zapira vrata, pri čemer desnica nonšalantno »pozabi« povedati, da je pri nas vsaj do konca prihodnjega tedna prepoved prehajanja deželnih mej brez utemeljenega razloga odredila Italija. Prav tako je odveč preplah v Sloveniji zaradi domnevno množičnega prestopanja meje s pohodniškimi palicami in kolesi »oboroženih« Italijanov. Povečan nadzor na zeleni meji med državama zaradi tako nedolžne kršitve pravil, je povsem odveč. Nikogar ne bo rešil pred okužbo, zagotovo pa dodaja vodo na mlin tistim, ki jim je v Italiji do včeraj zmanjkalo argumentov za obujanje protislovenskega ozračja.