MESTA: Vročinski valovi so test prostorske pravičnosti

V preteklih dneh sem iz prve roke doživel tržaški vročinski val v najbolj neprijetni obliki. Sredi najhujše vročine nam je odpovedala klimatska naprava in ves teden se temperatura v našem stanovanju ni spustila pod 30 stopinj Celzija. Stene naše neizolirane hiše so se čez dan dodobra segrele, in ker se tudi ponoči ni shladilo kaj dosti pod 30 stopinj, se temperatura kljub odprtim oknom ni znižala.A moja izkušnja je le neprijetnost. Slabo sem spal, a v najhujšem delu dneva sem se lahko umaknil v senco platan na našem trgu ali pa na plažo. Kaj pa se je dogajalo zgolj nekaj nadstropij nad mano ali v sosednji ulici?Čeprav se pogosto tolažimo z mitom, da naravne katastrofe ne izbirajo žrtev, podatki kažejo ravno nasprotno. Sociolog Eric Klinenberg je že pred četrt stoletja v svoji prelomni študiji dokazal, da so v vročinskih valovih družbene okoliščine tiste, ki določajo, kdo je najbolj ranljiv. Njegova analiza vročinskega vala v Chicagu je jasno pokazala, da so med žrtvami prevladovali socialno odrinjeni starejši, ter da je bilo bistveno večje število smrti v degradiranih mestnih predelih. Po drugi strani je bilo v prav tako revnih, a močno povezanih skupnostih, število žrtev presenetljivo nizko.Za nekoga, ki živi v visokem nadstropju starejše stavbe brez dvigala, vročina ni le vprašanje udobja, ampak preživetja. Kdor že v normalnih razmerah težko pride do svojega stanovanja v petem nadstropju, ostane v visoki vročini ujet v svojem pregretem bivališču. Starejše, ki živijo sami, vročinski val najbolj prizadene - ne le zaradi fizične šibkosti, ampak zato, ker so odrezani od drobne pomoči sosedov ali hitrega dostopa do pomoči, ko ta postane nujna.Vročinski valovi tako postajajo poligon za preverjanje učinkovitosti urbanističnih politik in prostorske pravičnosti. Naša mesta niso bila zasnovana za podnebne ekstreme, ki postajajo nova norma. Velik delež tlakovanih površin in zidov, ki zadržujejo toploto, ter ozke ulice, ki otežujejo prezračevanje, ustvarjajo mestne toplotne otoke, v katerih ostajajo ujeti predvsem starejši in socialno šibkejši, medtem ko imajo bolje stoječi na voljo tehnološka orodja in možnosti za pobeg.Kako se torej bolje pripraviti na vedno pogostejše in bolj ekstremne vročinske valove? Prvič, mestna uprava mora vzpostaviti sistem identifikacije ranljivih. Ne potrebujemo le splošnih opozoril po medijih, temveč ciljno usmerjeno delovanje. Na podlagi demografskih podatkov in analize stavbnega fonda je mogoče identificirati kritične točke, na primer stavbe z visokim deležem starejših prebivalcev brez dvigal. Namesto čakanja na klic v sili je nujna aktivna mreža podpore, v katero so vključeni usposobljeni lokalni izvajalci storitev, poštarji in sosedje, ki lahko hitro zaznajo stisko.Drugič, potrebujemo taktične prostorske intervencije, ki hitro izboljšajo pogoje bivanja. Ob dolgoročni strategiji prenove in ozelenjevanja javnega prostora lahko hitro zagotovimo dostopne ohlajevalne točke v stanovanjskih območjih, kjer so na voljo hlajeni prostori, pitna voda in osnovna zdravstvena asistenca. Kjer ni prostora za veliko drevo, lahko mesto namesti začasna senčila, kot so platnena jadra nad ulicami ali premične ozelenitve, ki zmanjšajo segrevanje fasad in tal. Uvesti je treba uporabo materialov z visoko odbojnostjo, torej svetlejših premazov in tlakovcev, ki odbijajo sončno sevanje, ter povečati število javnih pitnikov s hladno vodo.Tretjič, nujno je sistemsko sodelovanje z deželo pri dolgoročni prenovi stavbnega fonda. Dežela lahko obstoječe strategije prilagajanja podnebnim spremembam poveže s konkretnimi investicijami. Namesto razdrobljenih subvencij potrebujemo model stoodstotnega financiranja celostnih prenov za najbolj ogrožene, ki združuje vgradnjo dvigala, vgradnjo učinkovitih zunanjih senčil in energetsko sanacijo. Pri tem lahko javne institucije prevzamejo vodenje projekta od začetka do konca, s čimer starejše razbremenimo kompleksnih postopkov.Kakovost mesta se ne meri po njegovi turistični privlačnosti, temveč po tem, kako skrbi za tiste, ki so najbolj odvisni od njegove infrastrukture in solidarnosti. Čas je, da vročinski val prenehamo obravnavati kot naravni pojav in ga začnemo reševati kot izziv javne politike.