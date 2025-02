MOBILNOST: Tramvaj kot samosvoj simbol odpornosti

Tržačani in Openci ljubijo tramvaj. Ta je za njih kot stari prijatelj, ki ga ponovno vidiš po več letih, a pretečeni čas ne spremeni globokega odnosa, ki veže dva človeka. To so jasno sporočili v soboto, ko so se množično udeležili ponovne oživitve tramvajske storitve. Ta je sicer minila brez uradne slovesnosti, ki bi si jo tramvaj s strani javnih institucij bržkone zaslužil. A tudi brez nje je bila vrnitev doživeta in praznična. Morda še bolj, kot če bi jo oblikovali politiki. Tisti na oblasti bi trenutek izkoristili za hvalisanje, tisti v opoziciji za žolčno napadanje.

Tramvaj si nič od tega ne zasluži in tega tudi ne potrebuje. Simbol mesta Trst, ki povezuje Trst in Opčine že od daljnega leta 1902, ni ne od levih ne od desnih. Je od ljudi, ki ga imajo radi takšnega, kot je. Da je tako, smo videli včeraj. Za vse tiste, ki so se povzpeli na vozilo številka 401, ima tramvaj izreden zgodovinski in transportni pomen za Trst, ob turističnem razmahu mesta pa to prevozno sredstvo, ki - roko na srce - omogoča edinstveno izkušnjo, lahko predstavlja tudi zanimivo atrakcijo. Kako so Tržačani navezani na tramvaj, so pokazali že med letoma 2012 in 2014, ko ni vozil zaradi obnove celotnega sistema proge. Takrat so sestavili peticijo Rešimo openski tramvaj, pod katere se je le v nekaj dneh podpisalo več kot 10.000 ljudi. Ravno toliko ljudi se je podpisalo tudi pod peticijo proti kabinski žičnici, ki jo tako zagovarja uprava župana Roberta Dipiazze. Ta trdi, da so žičnice odličen primer trajnostne mobilnosti, ob tem pa izpostavlja, da tramvaja zaradi počasnosti in neudobja ljudje ne bodo radi uporabljali.

No, če bo tako, bo pokazal čas. Če pa dan sodimo po jutru, potem lahko rečemo, da se Tržačanom tramvaj ne zdi ne neudoben ne prepočasen. Med sobotno oživitvijo storitve se nad tem prav nihče ni pritoževal. Še več, mnogim je bila všeč prav počasnost, s katero te tramvaj popelje med strme tržaške ulice, s katerih se odpira čudovit razgled na Tržaški zaliv. V časih, v katerih je hitenje del vsakdanja, bi vožnja s tramvajem lahko predstavljala dobro proti stresno terapijo. To bi zdaj potrebovali tudi vsi tisti, ki so osem let in pol potrebovali za vrnitev tramvaja.