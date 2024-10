MUZEJ REVOLTELLA: Kdo odloča, kaj je danes kultura?

Leta 2014 je Muzej Revoltella gostil več razstav. Med temi sta bili Memorabilia Franca Vecchieta in Antinomie Enza Cogna. Zanimivi razstavi s stalno zbirko sta v mestni muzej privabili v celem letu dobrih 23 tisoč obiskovalcev. Število je nato začelo naraščati in leta 2019 je bilo več kot 62 tisoč obiskov. Leta pandemije so negativno vplivala na vse prostore, kjer se širi kultura. Januarja 2022 se je občina zato odločila za Moneta in Impresioniste ter s tem prepričala skoraj 100 tisoč obiskovalcev. Začelo se je obdobje potopitvenih sob in sodobnejšega doživljanja likovne umetnosti. Več kot 106 tisoč ljudi je prag muzeja prestopilo v letu 2023 s Homažem Miroju in prvimi meseci Ligabueja. Z Van Goghom pa je Revoltello obiskalo že večkrat omenjenih 220 tisoč gostov v prvi polovici letošnjega leta. Težko se bomo prebili čez tak rekord z domačo zbirko in z zapuščinami lokalnih zbiralcev, kajti pravih poznavalcev likovne umetnosti ni dovolj. Očitno danes številke odločajo, kaj je kultura.