NADLEGOVANJE: Objestni alpinci

Minuli vikend se je v Riminiju sklenil v znamenju državnega shoda alpincev in morečega vzdušja zaradi njihovega neprimernega obnašanja, predvsem do žensk. Po dveletnem prisilnem premoru se je namreč v obalno mestece na romanjski obali zgrnilo kakih 500 tisoč pripadnikov enote italijanske vojske, izurjene za delovanje v gorskem okolju, za pokrivala katerih so značilna peresa v različnih barvah, pač glede na čin posameznika.

In če se mestece po razburkanem vikendu, v katerem ni manjkalo alkoholnih hlapov, saj je žeja alpincev že kar pregovorna, lahko veseli polnih blagajn, ki jih je za sabo pustila »pernata« množica (ocene se sučejo okrog 150 milijonov evrov dobička), so alpinci za sabo pustili zlasti neprijetno, trpko senco. Ne prvič. Podobno se je zgodilo že pred tremi leti v Milanu. Več žensk je lokalni izpostavi organizacije Non Una Di Meno iz Riminija zaupalo, da so bile med državnim shodom alpincev deležne spolnega nadlegovanja.Nadlegovanje je šlo od opolzkih opazk in komentarjev pa vse do otipavanja in skupinskega nagovarjanja k spolnim odnosom ter obkoljevanja žensk. Zbrali so kakih 170 pričevanj.

Več pričevanj so objavili italijanski državni dnevniki, na spletni strani Fanpage je tudi videoreportaža o dogajanju v Riminiju. Naj nanizamo nekaj primerov nadlegovanja. Receptorko v hotelu je pijana dvanajsterica potisnila v kot in ji prigovarjala, naj se gre tuširat z njimi. Na pomoč ji je priskočil sodelavec, je 34-letna Azzurra povedala za časopis La Stampa. »Nek alpinec me je skušal polizati po obrazu, medtem ko sem pri drugi mizi pobirala naročila. Drugi je v bližini posnemal spolni odnos,« je druga zapisala na Twitterju. Podobnih epizod je bilo ničkoliko. Nobena izmed žrtev nadlegovanja se – zaenkrat – ni odločila za prijavo pristojnim organom, čeprav pri Non Una Di Meno iz Riminija razmišljajo, da bi vložili skupinsko ovadbo.

Nadlegovanje večkrat ostane v sivem območju med kaznivim dejanjem (ki pa ga je velikokrat težko dokazati) in dogodkom, ki pri žrtvi pusti občutek nemoči in osamljenosti. Zgodi pa se tudi, da pripadniki varnostnih organov ne pokažejo posluha za tovrstna opozorila, kot dokazuje pripoved 19-letne Raffaele. Medtem ko se je sprehajala po mestu, jo je prijatelj moral braniti pred moškim, ki jo je zasledoval. »Če ga ne bi bilo, ne vem, kako bi se stvar zaključila,« je povedala. Med moškima je prišlo do prerivanja in ko so mimo prišli policisti, so fanta in dekle legitimirali ter začeli namigovati, da sta onadva povzročila pretep.

Kot je razvidno iz pričevanj, so si objestno obnašanje praviloma privoščili starejši moški, kar postavlja na laž predsednika državnega združenja alpincev (Ana) Sebastiana Favera. Ta je sprenevedavo dejal, da se včasih med alpince infiltrirajo zlonamerni mladeniči, ki si na glavo poveznejo pokrivalo s črnim peresom in kaotičnost shoda izkoristijo za neprimerno obnašanje. Simptom nepripravljenosti soočenja z agresivnim obnašanjem alpincev je potrdil tudi vodilni ligaš Matteo Salvini, ki je na Instagramu objavil fografijo z naslovom članka o nadlegovanjih s strani alpincev in pripisal – Naj živijo alpinci, močnejši od vsega in vseh!

Na to, da med shodi alpincev večkrat prihaja do ekscesov, namiguje tudi dekalog, ki so ga pripravili pri združenju Ana. V njem je zapisano, da je »pijanost ena izmed najhujših človeških razvad«, pa tudi poziv do »spoštovanja nežnejšega spola«. Marsikdo ga očitno ni prebral, saj so čredna logika in nizkotni vzgibi spet prevladali nad razumom in spoštovanjem.