NASILJE NAD ŽENSKAMI: Množični shod, navijači in nadlegovanje v živo

Nasilje nad ženskami ne počiva. Pozornost, ki je je ta pereča tema deležna ob mednarodnem dnevu boja proti nasilja nad ženskami se še ni polegla, ko so medijske redakcije v elektronske predale začele prejemati agencijske vesti o dogodkih, ki to potrjujejo.

V soboto se je na rimske ulice, kjer je potekal shod proti nasilju nad ženskami, zlila več desettisočglava množica. Po navedbah medijev naj bi se ga udeležilo dobrih 10.000 ljudi, pri organizaciji Non una di meno, ki je med glavnimi pobudniki shoda, so navajali celo število 100.000, kar je bržkone nekoliko radodarna ocena, sicer pa ni dvoma o tem, da je bil odziv res množičen. V prestolnico so prišli ljudje iz cele Italije, da bi s svojo prisotnostjo izrekli jasen »ne« nasilju nad ženskami.

Ob istem času sta se na stadionu Castellani pomerila domači Empoli in Fiorentina, nogometni ekipi iz A-lige. Ko so nogometaši stopili na zelenico, so na licu nosili rdečo črto, znak kampanje #UnRossoAllaViolenza, kar z nogometno prispodobo rdečega kartona namiguje na nasprotovanje nasilju nad ženskami. Navijači so ploskali.

Po koncu tekme je izpred stadiona v živo poročala Greta Beccaglia, novinarka na Toscana Tv. Med javljanjem v živo se je eden izmed navijačev Fiorentine, ki so zapuščali stadion, pritihotapil za njo, si pljunil na roko in jo nato močno udaril po zadnjici. Novinarka se je odzvala in moškemu rekla, da se ne sme tako obnašati, a ta je mirno šel naprej. To ni bilo edino nadlegovanje, ki ga je bila deležna novinarka, zvrstilo se je več podobnih dejanj. Iz studia se je takrat, ob prenosu nadlegovanja, oglasil voditelj oddaje Giorgio Micheletti in večkrat ponovil – »Ne ženi si k srcu!«

Prvi vzgib voditelja ni bila obsodba nasilnega dejanja, pač pa pokroviteljska miritev upravičeno vznemirjene sodelavke, kar je izpadlo kot minimizacija nezaslišanega dogodka, ki ga je Beccaglia ravnokar doživela. Vtis se ni popravil, ko je Micheletti dodal: »Tudi skozi take izkušnje človek raste« in takoj zatem hitel s prekinitvijo prenosa, ob čemer je dejal – »Da boš lahko odreagirala, če hočeš, a ne v živo«. Očitno je vendarle doumel neprimernost svojega odziva, ko je nazadnje dodal še, da bi si »nekateri zaslužili klofuto« – namigoval je na nasilnega navijača. Tega so včeraj izsledili, gre za 45-letnika iz Ancone, proti kateremu so sprožili preiskavo zaradi kaznivega dejanja spolnega nasilja. Agresorjev je sicer, kot rečeno, bilo več.

Vesti, ki dokazujejo, kako je v nekaterih moških ukoreninjeno prepričanje, da lahko po svoji volji, večkrat nasilno (in usodno) razpolagajo s telesi žensk (in z njihovo psiho), je nebroj. Od preštevilnih femicidov do nedavne novice o ginekologu, ki je pacientke z zvijačo silil v spolne odnose, mimo zdravstvenega tehnika, ki je nadlegoval pacientke na psihiatričnem oddelku. In še veliko je takih podlih dejanj.

Nasilje nad ženskami bo odpravljeno, ko bo družba razumela, da to ne zadeva samo žrtve nasilja in tiste, ki ga izvajajo, ampak tudi vse ostale, ki so nasilju priča in ga ne takoj in nedvoumno obsodijo, temveč povesijo pogled ali si na ta račun celo privoščijo neumestne pripombe.