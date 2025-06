NEPREMIČNINE: Ko se posredniki ozirajo (samo) čez Alpe

Kdo določi, ali je cena nepremičnine ugodna? Težko je danes govoriti o ugodnih cenah na nepremičninskem trgu na Tržaškem, ko so se cene v desetih letih potrojile. Ne glede na mestno četrt, v kateri se nepremičnina nahaja, so cene, ki jih ponujajo agencije, previsoke za navadno štiričlansko družino s povprečno plačo, ki išče stanovanje ali hišo z dvema spalnicama, kopalnico in kuhinjo. Klet in garaža, nova gradnja ali vsaj dostojni prostori so za dostopno ceno le sanje.

Iz zadnjih podatkov, ki jih objavlja združenje nepremičninskih posrednikov FIMAA, je med vrsticami razbrati marsikaj. Da se pri Kolonji ali v Rojanu najde stanovanje po 1300 do 1800 evrov na kvadratni meter, je informacija, ki kupce zavaja. Ali pa se nanaša na nepremičnine, ki so dotrajane in potrebne popolne prenove. Realističen pa je podatek, da se v omenjenih predelih cena giblje pri okrog 3400 evrih na kvadratni meter. To pa pomeni, da mora denimo štiričlanska družina za dostojno stanovanje, veliko največ 80 kvadratnih metrov, odšteti najmanj 280.000 evrov, brez garaže ali parkirnega mesta.

Nižjo ceno lahko iztržijo le, če je stanovanje v višjem nadstropju poslopja brez dvigala, ali pa v kletnih prostorih, kjer bo imela spalnica zelo verjetno kletne jaške namesto oken. Takih primerov v Trstu sploh ni malo, tako da imajo družine široko izbiro pri nakupu.

Katerim kupcem se torej posvečajo posredniki? Kdor si lahko privošči nakup »lepših« stanovanj na Tržaškem, od Naselja sv. Sergija do Obalne ceste, prihaja iz sosednjih držav, saj je za večino mlajših Tržačanov, ki ne računajo na pomoč staršev ali drugih sorodnikov, nakup stanovanja v mestu, zlasti v mestnem središču, skorajda nemogoč. Že leta si najboljše bivalne enote tu zagotovijo tujci, v glavnem Avstrijci in po novem Madžari. V Trstu si uredijo počitniško hišo in jo dajo v najem.

Ceno pa postavljajo gradbinci in agencije, katerih sploh ne skrbi, če med lokalnim prebivalstvom ne bodo našli kupca. Ozrli se bodo čez Alpe in iztržili zahtevan znesek. Obisk nepremičninskih spletnih strani je tako za povprečno tržaško družino podoben srhljivki. A naj se potolažijo. Objavljena ponudba sploh ni popolna in niti realna. Najboljše si agencije držijo zase, kar je na spletu, pa je preostanek, za katerega je objavljena cena seveda previsoka in bodo zlahka odbili do 20 odstotkov, kajti nepremičnina je verjetno dalj časa neprodana. Zakaj ostaja na trgu, pa bodo kupci ugotovili ob prvem obisku.