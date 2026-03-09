OB 8. MARCU: Ženske na visokih položajih, ne pa povsod

V tem trenutku imamo v Trstu sočasno več žensk na različnih ključnih položajih, še nikoli jih ni bilo toliko. Univerzo prvič v zgodovini vodi rektorica. Na čelu policije je kvestorica. Višje sodišče v Trstu, pristojno za vso FJK, ima predsednico. »Prva preiskovalka« kaznivih dejanj je tržaška glavna tožilka. Kdor je nato obsojen, pristane v zaporu, ki ga vodi direktorica.

Uspešne ženske s sposobnostjo, z znanjem in delavnostjo razbijajo t. i. stekleni strop oziroma presegajo nevidne ovire, zakoličene v patriarhalni tradiciji in moškem pojmovanju trga dela. Te ženske sicer pogosto občutijo večji pritisk, češ da morajo biti na svoji poklicni poti povsem neoporečne, medtem ko si moški kolegi lahko občasno privoščijo tudi kakšno »šlamparijo«. Javnost in mediji so do vodilnih žensk ob napakah ali spornih potezah pogosto tudi manj prizanesljivi.

Uspešne kariere nekaterih seveda ne rešujejo splošnega položaja v svetu dela. Neenakosti in odprtih vprašanj je še veliko. Naj omenimo le eno. Pred dnevi je sindikat USB v Trstu ob odprtju svetovalnice proti nasilju pri delu navedel podatke zavoda Istat: 2,3 milijona ljudi med 15. in 70. letom je bilo v Italiji tarča spolnega nasilja v službi, dobrih 80 odstotkov teh je žensk. Tu je tudi pojav spolnega izsiljevanja, ki je značilno za primere, ko se odloča, koga zaposliti ali odsloviti.

Omenili smo visoke službe, ne moremo pa mimo politike. V petih od šestih občin na Tržaškem so že imeli županjo, trenutno sta dve. Edina velika izjema je Trst, ki še nikoli ni imel niti resnejše županske kandidatke, take, ki bi lahko zmagala. Desna sredina ima zdaj podžupanjo, tako kot pred leti leva sredina. Na čelu aktualne mestne vlade pa še vedno prevladuje stara mačistična miselnost, ki od časa do časa privre na dan in povzroči ogorčenje tudi na državni ravni.

Za zdaj nič ne kaže, da bi vajeti Trsta čez dobro leto dni, ko bodo volitve, lahko prevzela ženska – in tako zapolnila vrzel. Imena možnih kandidatov, ki krožijo v obeh taborih, so spet večinoma moška. A pustimo se presenetiti.