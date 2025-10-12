OBSESIJA: Donald Trump kot Bill Gates: brez nagrade

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v petek, čim je izvedel, da ni dobitnik letošnje Nobelove nagrade za mir, zajel Gatesov sindrom. Poimenovan je po ustanovitelju Microsofta, ameriškem multimilijarderju Billu Gatesu. Svetovni javnosti ga je razkrila njegova nekdanja žena Melinda nekaj tednov po burni ločitvi.

Bill Gates in žena Melinda sta ustanovila fundacijo s svojima imenoma, namenjeno humanitarni pomoči. Vanjo je Gates vložil milijarde in milijarde, za katerimi se je skrivala želja po edinem, česar Bill ne bi mogel kljub vsem milijardam kupiti: Nobelova nagrada za mir. V ta namen je celo ustanovil skupino kakih dvajsetih mednarodno priznanih vplivnežev in mogot cev, ki so v svojih posegih v strokovnih revijah in javnosti poveličevali delo njegove fundacije, predvsem v najbolj revnih državah. Med njimi je bil tudi sporni njegov in Trumpov prijatelj Jeffrey Epstein, vzrok ločitve ...

Na dan razglasitve dobitnika nagrade se je Bill Gates - tako je pripovedovala že ločena Melinda - zaprl v svojo delovno sobo, postavil na mizo mobilni telefon in čakal na klic iz Osla, ki bi mu naznanil pričakovano novico. Dolgo let je čakal, a je ni dočakal.

Podobno se je v petek zgodilo Donaldu Trumpu. Obseden še bolj kot Gates z željo po nagradi je zagnal, predvsem zadnje dni, medijski vik in krik, da bi z njim prepričal žirijo v Oslu o svojih velikih prizadevanjih za mir, a klica iz Osla ni bilo.