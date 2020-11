OPOREČNICE: Kaj je v igri?

Evropska unija ohranja na videz mirne živce. Naivno je bilo pričakovati, da bo včeraj kakšno težko in ostro rekla na račun trojice oporečnic, ki – če naj verjamemo njihovemu rožljanju z vetom – ne pristajajo na mehanizem pogojevanja izplačil evropskega denarja za obnovo po epidemiji covida-19 s spoštovanjem vladavine prava.

Naj prevedemo: Madžarska, Poljska in Slovenija bi blokirale milijardne zneske pomoči državam, ki jih korona brez izjem spravlja na kolena, če Unija ne bo zatiskala oči, ko si bo politična oblast v kateri izmed članic podrejala sodstvo, ko ne bo resno jemala sodb sodišč EU, ko se bo postavljala nad zakone (ko bo na primer legitimne volitve proglašala za nelegitimne), ko bo kršila pravice beguncev in zavračala evropsko azilno zakonodajo, ko bo napadala novinarje in medije ... In počela še marsikaj nespodobnega. Evropski denar bi oporečnice sicer zajemale z veliko žlico, v zameno pa bi spodjedale verodostojnost Evrope na svetovnih odrih, ker ji ne bi uspevalo na domačih tleh uveljavljati osnovnih demokratičnih standardov.

Rešitev bodo iskali že danes. Nemška kanclerka Angela Merkel je po koncu včerajšnjega virtualnega vrha EU napovedala, da bo poskušala v pogovorih s Poljsko in Madžarsko najti sprejemljivo rešitev za potrditev svežnja za okrevanje Unije. Sicer je v skopih izjavah segala tudi po besedi kompromis. H kompromisu je včeraj pozval slovenski premier Janez Janša.

Ta je sicer v torkovem pismu, poslanem v Bruselj, sporočil, da – kakor Poljska in Madžarska – ne podpira povezovanja evropskih sredstev z vladavino prava, a dogovora (za zdaj) ne blokira. Kanclerka je še izjavila, da je »problem velik in resen in reševali ga bomo resno in zavzeto«.

Naj ne bo naivno pričakovati, naj EU tokrat ne odstopi od zahteve po spoštovanju vladavine prava. Takšna zahteva je bila zanjo zgodovinski premik. Naj se zato najde rešitev, toda ne za ceno slabega kompromisa. Z njim bi si znova naredila medvedjo uslugo. Naj bo dialog, naj bodo pogajanja. Osnovni argument je enostaven: blokada sprostitve milijard za spopad z epidemijo ogroža tudi ekonomske interese oporečnic.

Veliko, preveč je v igri. Najprej oblikovanje solidnejših političnih temeljev EU. Trhli so, ker si je Unija v preteklosti zatiskala oči in popuščala pri temeljnih načelih. Svetu mora najprej dokazati, da ni šibka, da sloni na viziji in vrednotah, da ni nikogaršnja talka.