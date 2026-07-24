PERSPEKTIVE: Morje in iluzija nadzora

Morje me že vrsto let uči, da previdnost ne pomeni, da se nevarnosti izogneš, temveč da jo prepoznaš, še preden pride. Ko sem na obzorju zagledal prve bliske, sem dvignil sidro in se premaknil nekoliko dlje od obale, dokler je bilo morje še skoraj mirno. Dan se je začel kot vsak lep poletni dan. Nebo je bilo jasno, bilo je vroče, nad morjem skoraj brez vetra. Vremenska napoved ni opozarjala na nič posebnega. Nobenega napovedanega neurja. Pa vendar se je nekaj spreminjalo. Najprej se je v daljavi le bliskalo. Nato se je veter začel obračati. Kdor pogosto pluje, pozna tisti občutek, ki naznanja nevihto. Zrak postane nemiren, skoraj električen, živčno začne pihljati z vseh smeri. Morje te opozarja in naznanja, da se pripravlja nevihta. Ko se je veter okrepil, sidro ni več držalo in začeli smo se približevati obali. Odločil sem se, da sidro ponovno dvignem in barko zasidram še nekoliko bolj na odprtem. Nato pa se je zgodilo nekaj, česar ni bilo mogoče predvideti. Zaradi napake, ki je bila posledica neizkušenosti posadke, je celotna sidrna veriga zdrsnila v morje. V nekaj sekundah se je obvladljiva situacija spremenila v zelo nevarno. Med velikimi valovi in močnim vetrom sem moral za nekaj trenutkov izpustiti krmilo, da sem ponovno usposobil vitel. Nekaj sekund je zadostovalo, da se je barka nevarno približala obali. K sreči nam jo je uspelo obrniti stran od nje. Zahvaljujoč izkušnjam, zlasti instinktu in znanju, kako se obnašata barka in morje. In mogoče tudi sreči. Razmišljam o tistem dnevu in še vedno tuhtam, kako bi lahko ravnal drugače. Bi moral predvideti napako? Čeprav sem storil vse, kar bi izkušen skiper moral storiti, je nastala krizna situacija. Preveril sem vremensko napoved. Opazoval sem nebo. Ukrepal sem pravočasno, še preden je nevihta dosegla zaliv. Pa vendar to ni bilo dovolj. Živimo v času, ko verjamemo, da je mogoče predvideti skoraj vse. Imamo satelite, matematične modele, umetno inteligenco in algoritme, ki v nekaj sekundah obdelajo nepredstavljive količine podatkov. Radi verjamemo, da bomo z dovolj informacijami nekoč odpravili nepredvidljivost. Morje pa mi vsakič znova pokaže, da ni tako. Vremenske napovedi so izjemno uporabno orodje, vendar niso nezmotljive. Oblika obale, otoki, globina morja, tokovi in veter ustvarjajo razmere, ki jih noben model ne more popolnoma opisati. Zato menim, da se je treba zanesti tudi na svoje oči. V minulih dneh sem razmišljal tudi o vlogi, ki jo imata opazovanje in logično sklepanje pri predvidevanju in, zakaj ne, znanju. Če pomislimo, kako nastanejo vojne, pandemije ali gospodarske krize, hitro ugotovimo, da tudi niso posledica enega samega vzroka. Nastanejo iz prepleta številnih okoliščin, naključij in dogodkov, ki se lahko sprva zdijo tudi nepomembni. Šele ko pogledamo nazaj, postane jasno, kako so se povezali in pripeljali do nečesa veliko večjega. Na morju ni nič drugače. Načrtujemo prihodnost, delo, potovanja, naložbe. Svet okoli sebe opremljamo s senzorji, kamerami in sistemi nadzora. Deloma je to koristno. Toda ne smemo misliti, da bomo z nadzorom lahko odpravili negotovost. Nepredvidljivost je del življenja. Ena njegovih temeljnih lastnosti. Mi sami smo rezultat naključij. Po neurju sem na družbenih omrežjih videl številne fotografije jadrnic, ki so končale na skalah ali obali. Pod vsako fotografijo so se hitro pojavili komentarji ljudi, ki so natančno vedeli, kaj bi moral skiper storiti drugače. Morda je kdo res naredil napako. To se zgodi. Toda kdo ve, kakšne so bile okoliščine? Ali so bili varnejši zalivi že zasedeni? Sidro ni držalo, ker imajo čarterske jadrnice prekratke verige? Ko poznaš konec zgodbe, je zelo lahko biti pameten. Rad bi pozval ljudi, naj ne sodijo tako zlahka. Morje me je naučilo, da priprava ni jamstvo. Je le način, da zmanjšaš tveganje. Izkušnje niso pomembne zato, ker bi z njimi postal nepremagljiv, ampak ker ti pomagajo prepoznati prve znake in se prilagoditi, ko se načrt podre. Morje me je tudi naučilo, da se mora človek prilagajati, saj proti moči narave ne more nič, in da ne moremo predvideti vsega. Del resničnosti bo vedno ostal zunaj našega nadzora. In tako je prav.