PISMA IZ LJUBLJANE: Svet kot šahovnica

Šah je kraljevska igra, v kateri se prepletajo visoka inteligenca, spomin, drznost, spretnost in predvidevanje. Sodobni svet in politične igre, ki smo jim priča, me zelo spominjajo na šahovsko igro, čeprav je v političnih dejanjih trenutno bolj malo inteligence in spomina. V teh dneh, ko se novo akademsko leto začenja tudi za odrasle študente in bom spet stopil prednje, pred mlade fante in dekleta, ki že samostojno razmišljajo in so polni življenjske moči, optimizma in volje, imam veliko dvomov, kako naj jih nagovorim? Virtualni svet, ki nas vsak dan preplavlja z informativnimi plazovi in vizualno učinkovitimi impulzi, ki prevzemajo našo pozornost in vzbujajo različne asociacije o le navidezno pomembnih temah, otežujejo učiteljski poklic in ovirajo tiste, ki se želijo začasno omejiti in poglobiti neko znanje in razumevanje. Prav to postaja v času vse bolj fluidnih in negotovih identitet pomembno, kajti le tako se lahko zavarujemo pred veliko manipulacijo, ki jo lahko vidimo na vsakem koraku. Razumem, da se svet spreminja, po navadi smo rekli, na bolje, toda način, kako se nam pred očmi odvija nenavadno kompleksna šahovsko politična igra, ki zajema ves svet, me dejansko preseneča in skrbi. V moji generaciji, rojeni konec 50. in v 60. letih, smo odraščali v dinamičnem, vendar relativno stabilnem in mirnem svetu. Od staršev in njihovih izkušenj smo poznali in vedeli za vse tegobe, nasilje in stranpoti druge svetovne vojne in bili prepričani, da se kaj takšnega pri nas, v razvitem svetu, ne more ponoviti. Spremljali smo novice iz Vietnama, razumeli nemir na Bližnjem vzhodu, da bi se kaj takšnega zgodilo pri nas, pa se nam je zdelo neverjetno. Danes osuplo gledam, kako se na odru ali šahovnici odvijajo igre, ki so podobne že videnim in znanim prevratom. Da bi razumeli svet, v katerem živimo, bom študentom, ob strokovni literaturi za dotični predmet, dal v branje tudi knjižico, ki jo je napisal umetnostni zgodovinar in znani intelektualec Ernst H. Gombrich: Kratka svetovna zgodovina za mlade bralce. Relevantni in celostni pogledi so danes potrebni, ker živimo v zelo fragmentarni in negotovi družbi. Vse jasneje opažamo krizo, ki najeda tako EU kakor ZDA. Analitiki geopolitike opozarjajo, da moč Zahoda in ZDA upada. Pogled v zgodovino nam pokaže, kako so se cesarstva spreminjala in podirala: perzijsko, veliki imperij Rima, kitajsko cesarstvo s Kublaj Kanom , ki ga je obiskal Marco Polo. Od Karla Velikega smo v srednjem veku imeli Sveto rimsko cesarstvo. V bitkah z Mongoli se je utrdil ruski car, tudi Japonci so imeli svojega cesarja. Naše dežele pa je najbolj zaznamovalo Habsburško cesarstvo Avstro-Ogrske, s heterogenimi narodnimi kulturami. "Naš" zadnji cesar je bil Franc Jožef I., za katerega se je v Galiciji (zahodna Ukrajina!) boril tudi moj nono. Toda zahodne centrale so se odločile, da Habsburško cesarstvo razgradijo. Sprožila se je vojna, med katero je ostareli cesar umrl, istega leta, ko se je rodil moj oče (1916). Da, te stvari niso tako daleč, kot mislimo. Po drugi svetovni vojni so se družbe spremenile, nastala so nova "cesarstva" v drugačni preobleki, v znamenju demokracije in svobode: ZDA, SZ in potem Ruska federacija, EU. Danes te tvorbe doživljajo krizo. Igra je odprta, vendar je težko ocenjevati poteze, ki jih vlečejo igralci. Ima prav tisti, ki meni, da zveza Nato ščiti Evropo pred ruskim imperijem, ali ima prav ruski zunanji minister Lavrov, ki je te dni v skupščini Združenih narodov trdil, da zahodno zavezništvo preprečuje sklenitev miru v Ukrajini? Tega skoraj ni mogoče zanikati. Konec oktobra se bom, kakor že lani, udeležil srečanja, ki ga v Pragi prireja združenje Patrimonium Sancti Adalberti. Kolegi na Češkem se zelo dobro zavedajo krize, v katero je zašla neoliberalna zahodna družba, prizadevajo si za utrditev evropskih vezi, na osnovi naših tradicionalnih humanih vrednot in razmišljajo o možnih povezavah v prostoru, od Poljske do Balkana, skupaj z Avstrijo, Bavarsko in severovzhodno Italijo; v bližnji prihodnosti, ko se bodo ZDA dokončno umaknile "z našega neba". Kaj pa potem? Čehi razmišljajo naprej. Naslov letošnjega srečanja bo Together stronger (Skupaj močnejši). Celo Italija, ki ima izjemno strateško mesto, razmišlja, kaj jo čaka po zatonu ZDA in kako naj ravna. Toliko bolj to velja za male srednjeevropske države. Šah je inteligentno kompleksna igra.