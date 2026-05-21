PO NASILJU: Izpuščaj in protitelesa

Trst je itak mesto, kjer se preteklost noče umakniti v zgodovino. In občasno nekatera poglavja iz nje ponovno izbruhnejo kot gnojen izpuščaj. A vendar Trst je tudi mesto s protitelesi. Odreagira kot zdravo telo.

Izpuščaj je fašistični ritual v ulici mestnega središča. Minuli torek spet. Antifašistični kolektiv, ki je proti ritualu v torek stopil na ulico in izzval nasilje skvadrističnega tipa, pa je deloval kot protitelesa, ki prepoznajo bolezen in se z njo spopadejo.

Ulična komemoracija z iztegnjenimi desnicami za Almeriga Grilza je neizbežno oživila spomin na čas, ki ni zares oddaljen, ko je bilo nasilje fašističnih pretepačev uperjeno predvsem proti tržaškim Slovencem. Že zaradi tega dejstva bi pričakovali ogorčen glas kogarkoli iz palač oblasti, javno ograditev od iztegnjenih desnic. Kar veliko ogorčenja pa so izzvali nasilni izgredi pred komemoracijo in po njej. Ogorčenje je prišlo iz vseh političnih vetrov. Z izjemami seveda. Ko ne bi bila tarči neofašističnega besa, pesti in pasov tudi novinarska kolega, ogorčenja ne bi bilo toliko ali pa bi - tako ugibamo - prišlo večinoma le z ene strani. Kot da problem ni vsakoletno ponavljanje fašističnega obreda, ki ga je zgodovina že obsodila, skreganega s časom in večkulturnim Trstom, temveč le napad na svobodo novinarskega dela ...

Spomnil sem se novembra 2018, ko je neofašistično gibanje CasaPound organiziralo v Trstu množičen shod. Še bolj množičen pa je bil odziv tržaških antifašistov. Med njimi so bile tudi organizacije slovenske manjšine. Ko institucij ni in ko oblasti spričo pojavljanja neofašizma molčijo, na ulico stopijo antifašisti.

Danes se to dogaja pogosteje kot v preteklosti, kakor da bi zaznavali vse bolj pretečo nevarnost. Zaznavamo, da fašizem - in manire, ki iz njega izhajajo - dviguje glavo pri nas in drugod. Tudi v tem je razlog, da je bil v Trstu letos prvič množičen sprevod ob 25. aprilu. Ravno tako množičen pa je bil nekaj dni kasneje tudi prvomajski shod. Protitelesa namreč ...

Trst s svojimi travmami in kontradikcijami bo seveda še ponudil manevrski prostor antifašistom - zdravemu telesu, da odreagira. Morda že prihodnje leto, 19. maja, v Ulici Paduina. Morda pa bo takrat antifašistični Trst bolj množično stopil na Drevored 20. septembra in v Ulico Crispi, na obe strani ulice s fašističnim shodom. In s popolno mirovniško držo, v tišini opazoval in javno obsodil ritual, ki bi ga bil moral čas že zdavnaj definitivno povoziti.