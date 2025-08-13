POD PREPROGO: Antigona med pigmejci

Kdo je še predlani poznal Francesco Albanese? Danes ta drobna, navidez plaha, vendar kot jeklen steber pokončna pravnica izstopa kot velikanka med čredo evropskih pigmejcev, ki se udinjajo Donaldu Trumpu, genocidnemu divjanju Izraela in v prazno - z 32-letno zamudo po Oslu - besedičijo o priznanju Palestine, zato da jim ne bi bilo treba sprejeti konkretnih sankcij proti Izraelu.Medtem ko voditelji EU kleče pred Trumpom sprejemajo, da bodo zaradi posledic avanture v Ukrajini od ZDA kupovali 4-krat dražji plin, oboroževanju (spet iz ZDA) namenjali 5 odstotkov BDP in dobili "samo" 15-odstotne carine, je Albanese zgled pokončnosti, ki je nihče v vrhu EU ne premore.

Po sankcijah, s katerimi jo je Trump hotel utišati, je Posebna poročevalka Združenih narodov o človekovih pravicah v Palestini kot novodobna Antigona postala simbol spopada med univerzalnimi zakoni človeškosti in samovoljo oblasti. Na obiskih v Ljubljani in Mariboru je doživela stoječe ovacije. Prav tako drugod po svetu, kjer neumorno nadaljuje svoje poslanstvo kljub ustrahovanju in blatenju. Portal Fanpage je razkril, da jo Izrael obrekuje s plačanimi objavami na Googlu. Laži, natolcevanja, celo mafijsko ustrahovanje so nekritično povzeli številni mediji. Ne samo desni, ki vselej trobijo v proizraelski rog, ampak tudi čislani, vendar s sionistično propagando zamegljeni novinarji kot na primer kolumnist Repubblice Maurizio Molinari.

K sreči se je mednarodna javnost odzvala in tudi v odgovor na nesramnost Benjamina Netanjahuja, ki bi nagrado podelil svojemu genocidnemu botru Trumpu, Francesco Albanese kandidira za Nobelovo nagrado za mir. Na več spletnih peticijah so v Italiji in po svetu zbrali že poldrugi milijon podpisov. Pobudo so v Evropskem parlamentu podprli slovenski poslanec Matjaž Nemec in mnogi kolegi. Prav tako vse stranke leve sredine v Italiji z izjemo Demokratske stranke, ki je zaradi internega proizraelskega lobija kot vedno razdeljena.

Drugače je na vladni strani. Podpore kandidaturi ni bilo pričakovati, vsaj besedica solidarnosti italijanski državljanki na visoki funkciji v ZN pa bi bila po Trumpovi agresiji dolžnostna. Če ne od vlade, ki ima z izraelsko skrajno desnico tesne ideološke in poslovne vezi, vsaj od predsednika republike. Žal tudi on molči.Francesca Albanese je pod udarom, ker je v poročilu Anatomija genocida razkrila politično in ekonomsko ozadje genocida v Palestini. Kot poročevalka ZN je analizirala soodgovornost kakih tisoč podjetij "pri kršenju pravice palestinskega naroda do samoodločbe, aneksiji palestinskih ozemelj, ilegalni vojaški okupaciji, zločinih apartheida in genocida ...". Detajlno je dokumentirala soodgovornost 48 svetovnih koncernov. Med njimi so vsa smetana globalnega finančnega, orožarskega in fosilnega kapitalizma in vsi spletni velikani: investicijski skladi Blackrock, Vanguard, Barclays, Bnp Paribas, pa Google, Amazon, HP, Microsoft, IBM, orožarji Leonardo, Lockheed Martin in drugi, nadalje Chevron, Caterpillar, Volvo, Hyundai, Airbnb, Booking itd. Vsi imajo krvave roke.

Albanese je kajpak vedela, da dreza v sršenje gnezdo. Poročilo je precizno in opremljeno z dokazi. Skratka neovrgljivo. Zato nihče ne ugovarja vsebini, ampak so se raje spravili osebno nanjo. Kar je sicer že dolgo praksa Izraela, ki ji je že maja 2022, ob imenovanju za poročevalko ZN, očital antisemitizem in zahteval odstavitev. Zahtevo je takrat podprl tudi senator Bratov Italije, nekoč zunanji minister v Montijevi vladi, Giulio Terzi di Sant’Agata. Na kampanjo blatenja se je decembra 2022 odzvalo 56 priznanih preučevalcev antisemitizma in holokavsta. Albanese ni antisemitka, so zapisali, z očitki skuša Izrael preprečiti preiskovanje kršitev človekovih pravic in mednarodnega prava. Tel Aviv že skoraj 20 let nobenemu poročevalcu ZN ne dovoli vstopa na zasedena ozemlja.

Kljub temu je Francesca Albanese po svojih najboljših močeh izpolnila svoj prvi mandat in tudi v drugem ne misli kloniti. V turbulentnih časih samovolje in nasilja dokazuje, da mednarodno pravo in ZN še obstajata.Kot cepivo proti propagandni manipulaciji priporočam njeni knjigi, lansko J’accuse in letošnjo Quando il mondo dorme. V prvi Albanese pre prosto berljivo, vendar docela strokovno piše kot pravnica, v drugi kot čuteča ženska in borka za človeškost. Ču stva in razum, velika ženska!