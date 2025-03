POD PREPROGO: Beg na Mars ne bo za vse

Ian Fleming, oče Jamesa Bonda, je bil preroški. Največja grožnja za človeštvo so izjemno bogati poslovneži, ki so kljub nagrabljenemu bogastvu ostali nesrečni in se zato posvečajo uničevanju planeta. Se organizacija Spectre, pred katero nas je v filmski fikciji varoval agent 007, v realnem svetu uteleša v Elonu Musku?

S premoženjem, ki ga je revija Forbes decembra ocenila na 464 milijard dolarjev, ni le najbogatejši človek na svetu, ampak tudi največji potencialni manipulator človeštva z vzvodi, ki segajo od satelitov do bioinženiringa, od družbenih medijev do umetne inteligence. Trenutno mu ne gre najbolje: rakete Starlink kot za stavo padajo v morje, Tesla je strmoglavila v prodajah in na borzi. A kaj je to zanj? Milijarda več, milijarda manj - mačje solze.

Ko je z Donaldom Trumpom prišel na oblast v ZDA, so se mu odprle neizmerne možnosti vpliva. Ni, da je prej miroval. Svoj imperij je zgradil z obilnimi javnimi subvencijami. V letu 2023 je dobil skoraj sto javnih naročil od 17 zveznih agencij ZDA, ki jih zdaj zapira. Samo SpaceX je od leta 2008 črpal 20 milijard dolarjev od Nase in nekaj manj od Pentagona. Po drugi strani so Tesla, SpaceX, Neuralink in X/Twitter bili tarče desetin sodnih in upravnih postopkov zaradi zlorabe dominantnega položaja.

Na čelu programa Doge, v vlogi sekalca glav v državni upravi, bo Musk najbrž imel priložnost za kako osebno maščevanje. Še bolj pa se želi osvoboditi vseh agencij in predpisov, ki bi ga kakorkoli omejevali. Kot prve letijo glave v okoljskih in podnebnih agencijah, v socialnih službah, v nadzornih organih za trg in konkurenco.

Musk je ikona neoliberalnega tehnokapitalizma, ki se bistveno razlikuje od klasičnega liberalizma Adama Smitha. Ta je predpostavljal svobodno konkurenco na trgu, nad katerim je bdela država, z neoliberalizmom pa se je uveljavil monopolni kapitalizem, ki je pohodil državo in si jo podredil. Kolosi novih tehnologij - Google, Meta, Amazon, Nvidia, SpaceX in drugi - so to, kar so, ker so vsak na svojem področju monopolisti.

S Starlinkom Musk pogojuje Naso in ne obratno, prav tako Pentagon, ki se ne more odpovedati njegovim satelitskim sistemom.

Prava moč je danes v informacijah, ki jih Musk pridobiva s sateliti in izrablja preko omrežja X. Morda se bo polastil še ameriške veje TikToka. Ko Trump hlasta po Kanadi, se ni bati toliko vojaške agresije, kolikor Muskove manipulacije volitev. Podobno je z Evropo, ki že sama drsi v desno, Musk pa ji aktivno pomaga, kot smo videli v Nemčiji z uspehom AfD. Pregrobo vmešavanje povzroča sicer odpor - glej 75-odstotni padec prodaje Tesle v Nemčiji, toda lažne informacije kljub temu delujejo in se podtalno širijo.

Musk ni fašist, čeprav steguje roko v nacističnem slogu. Je nekaj hujšega. Kakor Spectre v Bondovih filmih je nad politiko. Orban, Meloni, AfD in njihovi volivci so koristni idioti, ki mu bodo pomagali razkrojiti protimonopolne evropske predpise, ki ovirajo njegove interese. S pragmatičnimi Kitajci, kjer ohranja največji Teslin obrat na svetu, se bo že kako dogovoril.

A kam vodi njegova pot? Morda ne tja kamor Trumpova, ki cilja na vase zagledano in na vsej ameriški celini od Grenlandije navzdol zasidrano državo. Muskove ambicije segajo v interplanetarne dimenzije. »Če ne bom takoj ukrepal, bomo izumrli,» je zaupal biografu Walterju Isaacsonu. Musk se blazno boji izumrtja človeštva pod udarom umetne inteligence, ki da bo kot v Kubrickovem filmu 2001: Vesoljska odiseja prevladala nad ljudmi. Še ni deset let, odkar je sam bil med ustanovitelji podjetja OpenAI, a v norem geniju, kakršen je Musk, ni doslednosti. Travme iz otroških let in konflikt z očetom zaznamujejo njegov psihološki profil.

Ima se za Mesijo, ki mora rešiti človeštvo. Biotehnologi njegovega Neuralinka preučujejo, kako v človeške možgane vsaditi mikročipe, da bi komunicirali s stroji. S tem naj bi pridobili dragocen čas pred prevlado AI, ki ga Musk potrebuje, da človeštvo popelje na Mars in v vesolju ohrani izbrano človeško vrsto. Nas bo vseh osem ali devet milijard spravil na Mars? Jasno, da ne. Tja bo šla elita, raja bo ostala tu, v primežu podnebne apokalipse in umetne inteligence.

Meni, ki zdaleč ne dosegam Muskovega IQ, pa nekaj ni jasno. Kako misli preprečiti, da mu umetna inteligenca, ki se je obilno poslužuje v vseh svojih projektih, ne bo sledila na Mars?