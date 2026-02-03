POD PREPROGO: Beli cirkus? Ne, črna greznica

Enote pretorijanske garde Donalda Trumpa ICE, ki v Minnesoti pobijajo nenasilne protestnike in ugrabljajo 5- in 2-letne otroke, bodo skrbele za varnost delegacije ZDA na zimski olimpijadi v Milanu in Cortini. Novinarki dnevnika Fatto Quotidiano Stefanii Maurizi je štab ICE - Homeland Security Investigations to potrdil že prejšnji teden. Še več. Priznali so, da ima ICE že 90 operativnih enot v 50 državah.

Podobno smo doživeli že oktobra lani v Vidmu ob gostovanju izraelske nogometne reprezentance, ki so jo varovali specialci Mosada. Normalno je, da varnostne službe spremljajo državnike na poti v tujino. Nenormalno, da to počnejo paravojaške milice, ki naj bi varovale notranje meje ZDA. Je Italija kolonija, da jo obravnavajo kot »notranjo zadevo«?

ICE je milica belskih suprematistov, ki jo Trump uporablja proti priseljencem, protestnikom in lokalnim oblastem. Vanjo so se vključili tudi nasilneži, ki so pred petimi leti naskočili Kongres, mnogi so rasisti, oboževalci orožja, »nacisti iz Illinoysa«, kakršne je John Landis za vekomaj osmešil v filmu Blues Brothers. S potuho predsednika imajo ti nevarni prismuknjenci licenco ubijanja, ustrahovanja, ugrabljanja. Renee Good in Alexa Prettija so ubili na cesti, še več ljudi je umrlo daleč od oči javnosti. V zadnjem letu vsaj 35 ljudi ni prišlo živih iz njihovih celic.

Kaj o prihodu ICE pravi italijanska vlada? Notranji minister Matteo Piantedosi se je več dni sprenevedal: »O tem nič ne vem. A tudi če bi bilo res, ne vidim, kaj je v tem slabega.« Nič slabega on in kolega za pravosodje Carlo Nordio nista videla niti v tem, da sta z državnim poletom vrnila v Libijo zločinca Osamo al Masrija. Piantedosi je kasneje celo zanikal prihod ICE, a ga je veleposlanik ZDA v Rimu le nekaj ur zatem potrdil. Človek s kančkom dostojanstva bi se od sramu pogreznil, on pa nič. Kaj pa prvakinja suverenizma Giorgia Meloni? Molči kot grob čakajoč na Trumpove ukaze.

Piantedosi je zaradi iger podaljšal in ojačil policijski in vojaški nadzor na meji s Slovenijo. Uvedli so ga po 7. oktobru 2023, brez vsake logike in smisla. Ustrahovali so s terorizmom in s tem pokazali, da ne razlikujejo med Hamasom in Isisom. V ozadju so v resnici bile migracije, njihova propagandna zloraba, a migranti kljub temu še prihajajo.

ICE in nadzor meje pa sta le viška sramot, ki spremljajo olimpijado. Začelo se je z opustošenjem Cortine, kjer so na veliko sekali drevesa in betonirali pobočja za sporno progo za bob in druge objekte. Dolomitski biser, tožijo domačini, je iznakažen. Kdor se na to spozna, mi pravi, da tudi izbira tekmovalnih prizorišč ne sledi nobeni športni, ampak izključno komercialni logiki.

Kako bi bilo drugače, ko pa so igre last sponzorjev? Nosilci olimpijske bakle so se morali prijaviti na spletni strani CocaCole. Sprevod sta odpirali njeni rdeči vozili, s katerih so delili pločevinke nezdrave pijače, sledili so rumen tovornjak naftne družbe ENI in drugi sponzorji. Bakla je v cirkuški povorki bila zadnja stvar. Prav tako mnogi nekdanji olimpijci, na katere so »pozabili«.

CocaCola je že dolgo glavni sponzor olimpijskega komiteja CIO in prava lastnica iger. Ob stoletnici modernih iger leta 1996 je spodrinila Atene in vsilila svojo Atlanto. Letos je po Italiji bakla morala na pravi križev pot pred skladišča CocaCole, Enijeve rafinerije, tudi zloglasni petrolkemijski obrat smrti v Margheri, pa pred obrate Stellantisa in drugih sponzorjev. Kot verske procesije z Madonami in svetniki na nosilih, ki se v južni Italiji priklanjajo pred domovi mafijskih botrov, se je tudi olimpijski ogenj moral prikloniti svojim botrom.

Seznam grdobij bi bil še dolg. Desnica na oblasti je prijatelje, bližnje in daljne sorodnike posejala v upravne svete z organizacijo OI povezanih fundacij, kjer se cedita med in mleko v obliki dolarskih in evrskih bankovcev. Za čas iger bodo v Cortini in širši okolici učenci dva tedna prikrajšani za šolski pouk. Organizacijski odbor jim bo za prevoz turistov pobral šolabuse. Prej biznis, potem izobraževanje.

Kaj hočemo, že Latini so vedeli, da morajo, zato da bodo množice pohlevne, nuditi panem et circenses. In ko so rezine kruha vse tanjše, ker se z obilnimi pogačami masti peščica oligarhov, potem je treba plebejcem zagotoviti več cirkusa. Pridite, prihitite vsi, naj se Olimpijske igre začnejo!