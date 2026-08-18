POD PREPROGO: Nas imajo za kretene?

Ko je Giorgia Meloni ob tragediji v Ceuti uprizorila groteskno zaporo prostega pretoka potnikov iz Španije, sem bil na poti nekje po severni Evropi. Doživel sem dvoje. Prvi je bil občutek sramu: registrska tablica na vozilu me je izdajala za prebivalca Apeninskega polotoka in pripadnika volilnega zbora, ki si je revico izbral za predsednico vlade. Že res, da sem si po svojih močeh prizadeval, da do tega ne bi prišlo. A to vem jaz, ne pa vsi Evropejci, ki se posmehujejo Italiji.

Drugi občutek je bila nejevernost. Je mogoče, da so to naredili? Ali nimajo pojma o zemljepisu in zgodovini? Ali vedo, kje je Ceuta? Da s schengnom nima veze, saj je v Afriki, do španske obale pa so vmes gibraltarski smrtonosni tokovi in vrtinci? Nejevernost se je stopnjevala, ko sem kasneje doma ugotavljal, da je ves medijski stroj desnice, od časopisov do nacionalnih televizijskih mrež, brez sramu ponavljal vladne laži.

Na primer tisto o teroristični nevarnosti. Italija da je ogrožena, zato ker je nekdo načrtno našuntal maroško brezposelno mladino, da je množično navalila na špansko kolonijo. Svarilo o terorizmu so pripisovali zdaj španskim zdaj italijanskim tajnim službam. Nihče ni povedal, da če bi kaj takega res bilo, bi bila prva dolžnost obveščevalcev, da po hitrem postopku obvestijo sodstvo in varnostne organe za takojšnje ukrepanje. Nič od tega, saj je očitno šlo le za donkihotske mline na veter - puhlice za zavajanje javnosti.

Še boljša je bila tista o 15 iz Španije prihajajočih ilegalnih migrantih, ki naj bi jih prijeli na letališču. Notranje ministrstvo je medijem poslalo fotografijo zajetih v dokaz, kako nujna je bila zapora meja. Nihče se ni vprašal, zakaj so vsi zajeti na sliki v bundah in zimskih puloverjih. In to 8. avgusta, ko se je Evropa topila v novem vročinskem valu?! Dajmo no, minister Piantedosi, ne nas hecat!

Mi ob meji s Slovenijo že vemo, kako to gre. Tu so nadzor na meji uvedli po 7. oktobru 2023, kajpak s pretvezo terorizma. Minevajo že skoraj tri leta, pa mi ni znano, da bi prijeli kakega terorista. Zavrnili so na stotine revežev, med njimi tudi žrtve različnih terorizmov, ki jih je Zahod zaradi svojih neokolonialnih interesov od Afganistana do Bližnjega vzhoda dolga leta financiral in oboroževal.

Razlog kontrol na meji kajpak niso migranti. Glavni namen je ustvarjanje namišljenega sovražnika, ohranjanje napetosti in občutka ogroženosti. Ko strašiš s črnim možem, ustvariš umetnega bavbava, da nevedni folk pozabi na vse drugo.

Na primer na vročino, ki nas resnično ubija bolj kot vsi terorizmi skupaj v zadnjih desetletjih. Agencija Bloomberg ocenjuje, da je zaradi vročine v EU bilo v zadnjih dveh mesecih že 25.000 predčasnih smrti. Ocena se zdi še preveč optimistična. Svetovna zdravstvena organizacija je v EU samo med 22. in 28. junijem naštela 10.650 smrti zaradi vročine. Inštitut Robert Koch jih samo v Nemčiji od začetka poletja ocenjuje na 11.900, v Franciji jih je do polovice julija bilo 5500 in 1750 v Belgiji, je poročala agencija AP, v Italiji epidemiolog Fabrizio Pregliasco napoveduje do 8000 preranih smrti.

Kaj pa mi? Nič! Fatalistično sprejemamo vse to. Kot žabe v loncu čakamo, da bo voda zavrela in nas bo žive skuhalo. Kmalu bomo spet poklicani na volišča. Se bomo takrat znali otresti politikov, ki v Rimu sabotirajo vsak zametek za naše preživetje nujne zelene preobrazbe in nas v zameno plašijo z migranti? Bomo znali reči ne evropskim hlapcem Nata, ki so življenjsko nujne in ekonomsko daljnovidne podnebne ukrepe nadomestili z oboroževanjem in se vedejo, kot da komaj čakajo na spopad s prvo jedrsko velesilo v svetu? Bomo v naših mestih znali poslati domov župane, ki so nas zabetonirali z novimi parkirišči, medtem ko bi morali po zgledu Pariza, Barcelone in drugih začeti sistematično razgrajevati mesta, beton in asfalt nadomeščati s travo ali prekriti z drevesnimi krošnjami?

Ne, ne bomo. Nasedli bomo novim prodajalcem utvar. Trenutni hit je prefrigan general, ki jih strelja še bolj kosmate kot predhodniki in se ponaša, da s svojo tolpo fašistov, zlikovcev in oportunistov prihaja neposredno iz greznic. Tega si folk očitno želi, če se kot muhe v rojih spravlja na iztrebke.

Zdaj lahko odgovorimo na naslovno vprašanje: da, imajo za nas kretene, ker to smo in se tako obnašamo. Ni pa nujno, da to ostanemo. Dovolj bi bilo, da bi pogledali stvarnosti v oči in naredili kaj zase.