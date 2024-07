POD PREPROGO: Supertrump, z dežja pod kap

Pa naj še kdo reče, da 20-letni Thomas Matthew Crooks ni bil vrhunski strelec. Z eno kroglo je odpihnil ščepec uhlja Donalda Trumpa in hkrati odstrelil poslednje politične in človeške ostanke Joeja Bidna. Njegov strel je odjeknil tudi v ušesih Volodimirja Zelenskega, ki si je pred dvema letoma prepovedal vsakršno pogajanje z Rusi, zdaj pa meni, da bi bilo po sterilnem Natovem monologu v Švici dobro na naslednjo mirovno konferenco povabiti tudi Ruse.

Zelenski je razumel, da je strel v Butlerju Trumpu odprl zmagoslavni pohod na Belo hišo. Najbrž se kesa, da je predlani nasedel Borisu Johnsonu in zavrnil sporazum, ki so ga marca 2022 v Istanbulu parafirali ruski in ukrajinski pogajalci. Danes bo katerikoli dogovor za Ukrajino slabši, a še slabši bi bil po izvolitvi Trumpa, zato je treba pohiteti. Iz istega razloga pa se gotovo ne mudi Vladimirju Putinu.

Strel so slišali tudi v Izraelu. Nastanek palestinske države sabotirajo že desetletja, zdaj pa so jo odpisali celo z glasovanjem v parlamentu. S Trumpom naj bi dokončno iztrebili Palestince.

Strel so preslišali le v Bruslju, kjer sta bili Roberta Metsola in Ursula von der Leyen osredotočeni na lastni politični karieri, novi parlament EU pa je kot prvi sklep celo odobril rabo evropskega orožja za napade na rusko ozemlje. Nekdo bi jih moral obvestiti, da se jim vojaška avantura, v katero so se pognali za Bidnom, sesuva, sicer jih bo lisjak Viktor Orban slej ko prej politično pohodil.

Geostrateški analitiki že od začetka vojne svarijo, da se bodo ZDA kot v Vietnamu, Afganistanu, Libiji in drugod nazadnje izvile iz izgubljene vojne, ruševine - materialne v Ukrajini, moralne, ekonomske in politične v EU - pa prepustile nam.

Vrnimo se v ZDA. Atentat na Trumpov uhelj je sprožil navzkrižne a nedokazane teorije zarote. Po logiki »cui prodest« bi človek pomislil na inscenirano operacijo, ki je lopova povzdignila v junaka s sragico krvi na licu, v nebo dvignjeno pestjo in zastavo ZDA v ozadju. Vsaka čast, niti v Hollywoodu ne bi znali bolje. Vendar te špekulacije ne prenesejo dejstva, da s 150 metrov izstreljena krogla, ki švigne par centimetov od možganske mase človeka - kakršnakoli je že, ne more biti inscenirana.

Več o ozadju najbrž ne bomo nikoli izvedeli, kot se še danes ne ve, kdo in zakaj je ubil Johna Kennedyja. Jasnejše so posledice atentata, še prej pa bi bežno navedel dva paradoksa in eno ugotovitev. Paradoksa sta, da je Trump bil žrtev lastnega ščuvanja k nasilju, ki je doseglo višek z napadom na kongres pred 4 leti, in da so njegovi privrženci vneti zagovorniki orožja. Kot po pokolih v šolah, niti tokrat ne bo omejitev za posest bojnih sredstev. Kavbojsko streljanje na predsednike in kandidate kot tudi na dijake bo ostalo nacionalni šport.

Ugotovitev, ki jo bo treba kdaj poglobiti, pa je sledeča. Kolikor bolj se ideološke razlike umikajo iz politike in je personalizacija nadomestila soočenje različnih vizij sveta, toliko bolj je politika nasilna: v besedah, z demonizacijo nasprotnika, in z dejanji. Biden in Trump se razlikujeta glede okolja, pravic žensk, manjšin, priseljencev, a bistvo ni v tem. Niti niso odločilne taktične razlike - prvi je globalist, drugi protekcionist, ko pa sta oba v službi neoliberalnih oligarhij, različnih njih segmentov, ki med sabo bijejo neizprosen boj na koži množic doma v in tujini.

Za zdaj je atentat napel Trumpova volilna jadra. Sam Bog ga je obvaroval krogle! Čuti se tako močan, da je za podpredsednika izbral klon samega sebe. Tak je James David (rojen James Donald - klon tudi po imenu) Vance, nekdanji marinec, ki je o Trumpu trdil, da je idiot, kulturni heroin in novi Hitler. Potem sta se zavohala, prepoznala in povezala.

Vancov vzpon iz proletarske družine uteleša ameriški sen za belski, malce mizogin, rasističen, pobožen a teptan delavski razred. Vance ne mara splava niti po posilstvu, pravic žensk, priseljencev, je islamofob, suprematist, izolacionist. Obrnil bi hrbet svetu, kar za svet ni nujno slabo, le Izraelu je že zagotovil brezpogojno podporo.

Če demokrati po umiku Bidna iz predvolilnega cilindra ne bodo potegnili prepričljivejšega zajca, kot je plehka Kamala Harris, bodo v ZDA novembra dobili Trumpa na kvadrat. Njihova stvar, bo kdo rekel. A ker so še center imperija, njihove izbire zadevajo tudi nas.