POLEMIKA: Ko politična zamera zamegli bistvo

Dragi župan Roberto Dipiazza. Približuje se najlepši čas v letu, ko nas obdaja čarobnost radostnega pričakovanja in ko si vsi skupaj želimo, da bi pozabili vse skrbi ter v novo leto stopili srečnejši in mirnejši. In ker je to tudi čas pisemc, bomo tudi mi napisalo eno.

Včeraj ste s protestno zapustitvijo dvorane mestnega sveta, v kateri novinarski sindikat Assostampa že vrsto let podeljuje nagrado, ki je nastala na pobudo skupine tržaških kronistov daljnega leta 1967, marsikoga presenetili. S svojim odhodom iz dvorane ste izrekli dvojno nezaupnico: eno tržaškemu novinarstvu in eno mreži nevladnih organizacij. Zakaj novinarstvu? Zato, ker ste jasno pokazali, da ne soglašate z letošnjo izbiro tržaških kronistov, da nagradi nevladne organizacije, ki pomagajo migrantom brez strehe nad glavo. Pa vendar bi morali vedeti, da sta zlati sv. Just in posebno priznanje novinarska kreatura in čeprav se z izbiro, v tem primeru s počastitvijo dela nevladnih organizacij, ne strinjate, je v demokratičnih sistemih odločitev treba pač sprejeti in spoštovati. Vedeti bi morali tudi, da je eno od načel javnih medijev prav neodvisnost - brez vmešavanja političnih ali gospodarskih akterjev.

Nezaupnico ste dali tudi Tržaški solidarnostni mreži. Je že res, da je bila na svečani podelitvi priznanja predstavnica mreže Marianna Buttignoni nediplomatska in je brez olepševanja opisovala življenje migrantov v Trstu. Oblasti je tudi obtožila, da ne kažejo nobene volje, da bi se položaj teh ljudi sploh reševal. Res je tudi, da občina skrbi za 200 mladoletnih tujcev brez spremstva, a drži tudi to, da je življenje odraslih migrantov, ko prispejo v Trst, več ali manj takšno, kot ga je opisala humanitarna delavka. Da je tako, se lahko prepriča vsakdo, le mimo trga ob železniški postaji ali skozi Staro pristanišče je treba iti. Beda teh ljudi je na očeh vseh, kar pomeni, da problem obstaja.

S tem, ko je svečana podelitev novinarske nagrade dobila polemičen pridih, je v drugi plan stopil letošnji nagrajenec, uspešen podjetnik, ki je Trstu dal veliko - Enrico Samer. V drugi plan je stopil tudi novinarski poklon letos preminulemu kolegi Gianniju Cernoii, ki je bil aktiven člen novinarske nagrade zlati sv. Just. V ospredje sta prišli politična nestrpnost in zamera, ki v hišo vseh občank in občanov, kar dvorana občinskega sveta dejansko je, ne bi smeli imeti vstopa.