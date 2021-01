POLITIKA: Iskanje ravnotežja

Ko je konec poletja 2018 nastopila druga Contejeva vlada, je bil svet precej drugačen, kot je danes. V ZDA je predsednik Donald Trump s krampom rušil svetovni multilateralizem. Evropi je napovedoval neslaven konec, grozil ji je s sankcijami, podpiral je trdi brexit in se ga veselil, novačil vzhodne članice EU proti zahodnim ustanoviteljicam.

Unija se je šibila tudi sama. Otepala se je z rastočim nezadovoljstvom med državljani, na primer zaradi neodzivnosti in nesolidarnosti pri obvladovanju migracij. Nacionalistom v Italiji so takratne javnomnenjske raziskave nakazovale možnost prevzema oblasti. Salvinijevi stranki so pripisovali več kot 30-odstotno podporo. Z Melonijevo bi po nekaterih ocenah lahko zavladal celo brez zavezništva z Berlusconijem. Prestop Italije v tabor suverenistov bi lahko pomenil začetek razpada EU.

Danes je vse drugače. V Belo hišo se je vselil Joe Biden, brexit je bil dogovorjen in poteka urejeno, na pandemijo so članice Evropske unije reagirale z zgodovinskim načrtom za gospodarsko okrevanje na temelju solidarnosti in skupnega zadolževanja. Finančna soodvisnost na območju evra še nikoli ni bila tako velika. S tem se bo morala v prihodnjih letih sprijazniti katerakoli evroskeptična vlada. Drugače rečeno, Salvini in Melonijeva v svetovnih kanclerstvih ne zbujata več takšnega strahu kot prej. Bidnova zmaga in sklad za okrevanje gospodarstva sta jima spodnesla tla. Z Brusljem bi se morala pogajati tudi onadva, Washington jima ne bi prizanesel. Rumeno-rdeči koaliciji je zato zmanjkalo močno vezivo, najbrž tudi kak zaveznik v Evropi. Vlada, ki je nastala s ciljem, da izvoli »proevropskega« predsednika republike in z novim volilnim zakonom prepreči ustavno večino desnice, se je solidno prebijala skozi pandemijo in veliko izpogajala v Bruslju. Toda evropski načrt za okrevanje, ki ga je brez ustreznih reform, ki se jim mnogi upirajo, težko uresničiti, je na površje naplavil šibkost in protislovnost koalicije.

Zdaj je vladajoča garnitura na razpotju: ali vzpostavi ravnotežje (s Contejem ali brez njega) ali se bo prisiljena umakniti. V tem primeru najverjetneje sledi institucionalna vlada.