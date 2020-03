POLITIKA: Pornofilm ni za mlade

Predvajana vsebina vključuje prizore, ki so neprimerni za otroke, opozarjajo pred grozljivkami ali trdoerotičnimi filmi. Opozorilo bi danes morali objaviti pred marsikaterim poročilom o političnem dogajanju.

Vzemimo za primer Združene države Amerike. Kandidati za predsedniško nominacijo Demokratske stranke zvečer na socialnih omrežjih objavijo sporočilo, da se veselijo rastoče podpore in da so pripravljeni na novembrski spopad z Donaldom Trumpom. Naslednje jutro si premislijo. Napovejo umik iz kampanje, objavijo fotografijo Joeja Bidna in pripišejo, da je on najboljši kandidat za predsednika. Poglejte objave zadnjih dni Peta Buttigiega ali Amy Klobuchar.

Tudi Slovenija ponuja take primere. Izstopa SMC. Ta stranka je pred šestimi leti nastala tudi zato, da bi Janezu Janši preprečila zmago na volitvah. Včeraj pa so njeni poslanci prispevali glasove za Janševo izvolitev. Takih preobratov je prepolna tudi italijanska politika. Hudi sovražniki v hipu postanejo vladni partnerji. Zadnjih pet vlad, od Montijeve do druge Contejeve, ne bi bilo, če na levi in desni ne bi pojedli štruce zarečenega kruha.

Vsak preobrat se sicer upraviči. V ZDA bodo rekli, da je bilo treba združiti moči zmernega tabora pred socialističnim nebodigatreba. Pri nas smo že slišali, da država potrebuje vlado, ki dela, ne pa novih volitev.

Vsi ti argumenti so včasih izrečeni v dobri veri. A žal so preobrati vedno razlog, da se mnogi naveličajo politike. Zato se iz volitev v volitve udeležba manjša.

Mlade bomo danes težko prepričali, naj se posvetijo politiki. Ta pač ni polje iskanje skupnega dobrega. Je marsikdaj samo dvorišče sebičnežev in ozkih interesov.

Ob vseh teh prekucih se mladim, ki jih praviloma preveva idealizem, stranke zagnusijo. In v politiko gredo praviloma le še tisti, ki že od vsega začetka – že pri volitvah za šolski svet – mislijo, da doslednost ni potrebna. Zato morala kopni. Ostane le še to, kar terja opozorilo, da so prizori neprimerni.