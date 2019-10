POLITIKA: Vlaganje v zdravje

Dobra medicina temelji na zgodnji diagnozi. Ta je seveda odvisna tudi od sodobne tehnologije, ki je običajno zelo draga. A na zdravju ne smemo varčevati, je ob slovesni predaji namenu naprave PET/CT včeraj poudaril deželni predsednik Massimiliano Fedriga, ki se je svečanosti udeležil z deželnim odbornikom za zdravje Riccardom Riccardijem in številnimi drugimi politiki. Hodnik oddelka za nuklearno medicino katinarske bolnišnice je bil skoraj preozek za vse politične goste.

Politiki se namreč dobro zavedajo, kako pomemben je za volivce dober zdravstveni sistem. Ko stojijo pred kamerami, so polni skrbi za bolnega državljana. Tako je izpadla tudi včerajšnja predstavitev nove diagnostične metode, na katero so Tržačani čakali (pre)dolgo. To je rekel odbornik Riccardi, ki je spomnil, da je predlog za uvedbo sodobne diagnostične metode PET prišel iz vrst nekdanje deželne opozicije, v kateri je bil tudi sam. Kot vodja deželne svetniške skupine Forza Italia se je takrat podpisal pod predlog strankarskega kolege Bruna Marinija, v katerem je podpisnik prosil tedanjo deželno vlado, naj najde denar za sodobno napravo, s katero napotitve tržaških pacientov v Videm ali Aviano ne bi bile več potrebne.

Nekdanji deželni svetnik in zdajšnji tržaški občinski svetnik Bruno Marini nam je potrdil, da je bil postopek zelo dolg, pogovor z nami pa je izkoristil za to, da se je javno zahvalil nekdanjemu deželnemu svetniku Giuliu Lauriju iz takratne stranke SEL, ki nosi zasluge za to, tako Marini, da je deželna odbornica za zdravje Maria Sandra Telesca Marinijev predlog sprejela. Pobuda za sodobno diagnostično metodo PET je torej prišla iz desnosredinske opozicije, levosredinska večina pa jo je sprejela. Podatek, da je deželna uprava Debore Serracchiani sprejela opozicijski predlog, je bil ob včerajšnji slavnostni predstavitvi pomembne pridobitve za katinarsko bolnišnico izpuščen. To seveda ni nič nenavadnega. Politiki so pač takšni. Zasluge si radi lastijo.

V tej zgodbi pa tako ali tako sploh ne šteje, kdo je naredil kaj. Šteje le to, da imajo onkološki bolniki dostop do trenutno najboljše preiskave za diagnostično opredelitev tumorjev. In da se jim ne bo treba več voziti v Videm ali Aviano, v kraja, ki sta lahko še kako daleč, če se človek ne počuti dobro.