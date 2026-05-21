POMISLEKI: Dramatično na rajskem otoku

Kubanski prijatelji se zadnje dni oglašajo pogosteje kot ponavadi, tudi razburjeni so bolj kot ponavadi. Veliko manj kot ponavadi pa jim je jasno, kaj se jim dogaja. Kako dolgo bo še trajalo. Pri nas se bližamo koncu, je zapisal eden med njimi. Dodal je tekst, ki ga je dobil na pametni telefon nekaj minut prej. V okrožnici pozivajo ljudstvo, naj se pripravi na najhujše. Nikomur menda ni jasno, kdo je besedilo objavil, kdo ga je pošiljal na veliko naslovov, nihče pa tudi ni zanikal, da je bilo napisano v štabu civilne zaščite.

Del nekakšne vaje naj bi bilo vse skupaj, vaje za primer popolnega zloma, ko ne bo več prometa, elektrike, hrane in vsega drugega. Hudiča, je potarnal prijatelj, pa saj že zdaj ni ničesar za navadno ljudstvo. Električni mrki so neskončni, goriva ni, če ga dobiš, pa liter bencina stane sedem dolarjev. Skoraj polovico mesečne plače. Nikoli prej ta prijatelj po elektronski pošti ni pisal kaj tako odkritega.

Pisemce iz Havane je prišlo dan potem, ko je Kubo obiskal direktor ameriške vohunske agencije CIA John Ratcliffe. Nekaj podobnega se je v zadnjih šestih desetletjih in pol zgodilo samo enkrat, pred desetimi leti, ko je Kubo obiskal tedanji predsednik Barack Obama.

Obisk je zahtevala ameriška stran, šef CIA se je pogovarjal s tremi Kubanci. Prvi med njimi je bil vnuk dinastije Castro, Raúl Rodríguez Castro, ki so ga Kubanci dolgo imeli za telesnega stražarja dedka Raúla. Pa je v resnici veliko več kot to, že dvajset let je polkovnik in šef predsedniške garde. V resnici seveda še veliko več. Ob njem sta se z gostom iz Washingtona pogovarjala notranji minister in šef obveščevalne službe.

Kaj so se pogovarjali, ne ve nihče, vsak ugiba po svoje, vsi se lahko delamo pametne, vemo pa nič. Med ugibanji je slišati tisto o 300 vojaških dronih, ki jih je domnevno pri Rusih in Irancih nabavila Kuba, z njimi bi lahko uničili ameriško oporišče Guantanamo na jugovzhodu Kube. Lahko bi zadeli tudi Miami, ki je od Havane oddaljen dobrih 130 kilometrov, navsezadnje bi lahko, če bi hoteli, zadeli še marsikaj drugega. To se, upamo, ne bo nikoli zgodilo.

Beseda je menda bila tudi o tem, da hoče Washington dobiti v kremplje prvega med vsemi Kubanci. Raúl Castro je pri skoraj petindevetdesetih letih sicer uradno že dolgo upokojen, v resnici pa vleče vse niti, ki mu jih je brat Fidel prepustil že pred dvajsetimi leti, ko je zbolel. Očitajo mu, da je dal v devetdesetih letih sestreliti dve manjši letali, ki sta se preveč približali otoku.

V resnici ne vemo, ali se je Raúlov vnuk, ta čas med mladimi najvplivnejši iz dinastije Castro, ki vlada na Kubi od konca petdesetih let, pogovarjal o zgodovini, v kateri je CIA več kot stokrat poskušala ubiti Fidela Castra, ali pač o trenutnih dogajanjih, ki za Kubance pomenijo vice in pekel in vse hudo zraven. Ali pa o prihodnosti, o kateri se bodo nekega lepega dne prisiljeni pogovoriti.

Ta čas, ko Američani zahtevajo Raúla pred svojim sodiščem, ameriška izvidniška letala vneto obletavajo otok, ameriška trda blokada pa preprečuje vsakršno normalno življenje. Ni bencina, ker si nafte zaradi ameriških groženj nihče ne upa pripeljati. Letos je do luke Matanzas priplul en sam ruski tanker, ki mu je to posebej dovolil Donald Trump. Tudi zdravil ni, pa hrane, tudi vsega drugega. Prijatelj mi piše, da je šel v bolnišnico po ženino prijateljico, peljal jo je na njen dom. Ko je zbolela, so jo z rešilcem še pripeljali v bolnišnico, uspešno so jo tudi operirali in jo rešili. Ko so jo odpustili, pa so ji rekli, naj gre pač domov, kakšnih 30 kilometrov daleč. Kako? Kakor hoče. Avtobusi ne vozijo, bencina ni, pa tudi zaslužijo premalo Kubanci, da bi se lahko z eno ali dvema plačama peljali tako daleč.

Beda na Kubi je popolna. Ničesar ni, razen za bogate, za elito, ki lahko v zasebnih trgovinah kupi izbrano robo iz Miamija. Dovažajo jo ladje Kubancev s Floride. Mednje sodi tudi Trumpov zunanji minister Marco Rubio, tvorec washingtonske politike do Havane. Rubio hoče čimprej obračunati z rojaki, zahteva pa predvsem zamenjavo na oblasti. Morda se je tudi o tem pogovarjal direktor CIA John Ratcliffe. V Venezueli so Trumpovi postavili na oblast Madurovo namestnico Delcy Rodríguez. Kdo ve, morda na Kubi računajo na Raúlovega vnuka Raúla ...