POMISLEKI: Referendumska nedelja

Veliko bolj primerno se je zmerjati in se pomeriti na referendumih kakor streljati. O tem pač ni dvoma. Vse je boljše kot udinjanje Mussoliniju ali prisege Hitlerju na stadionu ali na Kongresnem trgu, pa angleško vračanje tistih, ki so prisegali, na koncu pa Teharje in Kočevski rog. Srčno upam, da bo ostalo pri referendumih, levicah, desnicah in resnicah.

V nedeljo smo imeli v Sloveniji referendum. Samo lučaj čez mejo, ki je na videz ni. V resnici je tako visoka, da v Sloveniji nimamo pojma, kaj se dogaja v zamejstvu, tam pa ne, kaj vse se dogaja pri nas. Pa ne samo, da nimamo pojma, tudi zanima nas ne. Vsekakor je bolj zanimiva tržaška Barkovljanka kot referendum, vseeno kateri od štirih ali petih. Barkovljanka je veselje na morju, tako rekoč veselica, referendum pa je spopad srditih nasprotnikov, soočenje ene in druge polovice razklanega naroda.Čisto drugače je pisati o usodnih dogajanjih doma, v svoji deželi, kakor nekje na tujem. V devetdesetih je bilo čisto drugače doživljati tistih deset velikih dni slovenskega osamosvajanja, ko k sreči ni bilo velikih bitk in veliko žrtev, kakor desetletje ali dve prej, ko sem kot dopisnik v Latinski Ameriki doživljal državne udare ali pa spremljal gverilce in njihove nasprotnike. Tam je bilo obilo krvi, pri nas k sreči ne. En sam strel doma je odmeval drugače kot rafali vso noč tam daleč nekje.

Torej – v nedeljo smo imeli referendum o tem in onem, kar štiri hkrati smo imeli, pa je bil zares in recimo usoden samo eden. Kdo ve, ali se ga bomo čez čas sploh še spominjali. Pa se ta trenutek zdi, kakor da se trese zemlja. V resnici je zemlja čisto mirna, orkan divja v Mehiki, zemlja se trese v Panami, v deželah tistega ducata let, ko je bilo zame tam središče sveta.Pri nas, na vzhodni strani meje, ki je na videz ni, je to jesen vse precej drugače, kakor je bilo še spomladi. Zdi se, kakor da smo se z volitvami, ki so bile neverjetno izenačene, izrekli za nov, drugačen družbeni red, pa nam to spomladi niti na pamet ni prišlo. Nič ni več, kakor je bilo, preden so si na eni strani kupili kranjskega skoraj znanstvenika, ki je zdaj predsednik parlamenta, na drugi strani pa se tega niso domislili. Tisti, ki so vladali pred zdajšnjimi, so bili najbrž preveč sami vase zagledani, pa čisto premalo izkušeni in pretkani, da bi se lahko prilagodili stvarnosti. Če bi si mimogrede kupili tistih nekaj poslancev, ki so bili na trgu, krstili so se za Resnico, bi morda še kar naprej vladali. Morda Slovenci celo ne bi imeli ene izmed svojih strank v druščini z Alternativo za Nemčijo, kakor jo imamo zdaj. Pa so kranjske veseljake kupili tisti z nasprotne strani. Pred leti so z njimi, takrat izgredniki, odločno obračunali z vodnimi topovi. Zdaj so zavezniki, brez pred leti z vodnim topom zalitih veseljakov te vlade sploh ne bi bilo.

Potem seveda tudi nenadne zvestobe Netanjahuju ne bi bilo, še manj trdnega zavezništva z veliko Ameriko. Tudi z Rimom najbrž ne bi dosegli tako prisrčnih odnosov, pa z drugim Rimom onkraj Tibere se ne bi dogovarjali o nadgradnji sporazumov med državama, ni čisto jasno, za kakšne nadgradnje gre in čemu so potrebne. Nihče ne bi kazal svetu fotografij iz Gaze in jih prodajal kot podobe pobitih iz Sudana. Ko so nekaj podobnega pred leti storili na rimski televiziji, ko so kazali slovenske talce pred italijanskimi puškami, razlagali pa, da slovenski strelci ubijajo italijanske civiliste, smo zagnali vik in krik. Zdaj pa je samo britanski humanitarni delavec, nekdanji vojak, povedal, da je bil zraven, ko so v Gazi Palestinci čakali na kruh.Zelo se spreminja vzhodna stran meje, ki je na videz ni. Pa tega očitno ne znamo dovolj jasno in glasno povedati. Politiki, ki so po svoji zaslugi, predvsem zaradi svoje samovšečnosti izgubili spomladanske volitve, se nikakor ne znajdejo. Na referendumu nikakor niso zmagali prejšnji vladarji, kakor se bodo zagotovo hvalili. Samo zmeraj bolj zaničevana civilna družba se je znala zbrati in privabiti ljudi. Še nikoli na kakšen referendum ni prišlo toliko ljudi kot v nedeljo. Storili so, da je novopečena oblast, ki zbira okrog sebe najbolj izkušene politike, pri koritu že tri desetletja in več, izgubila bitko za edini zakonodajni referendum zadnje nedelje.Prave bitke se šele začenjajo, pa nisem čisto prepričan, da bomo iz njih izšli celi, zdravi, neprizadeti.