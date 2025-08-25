PRAVI POZIV: Kaj Marija, za mir lahko poskrbi le človek

V postu in molitvi - tako je papež Leon XIV. povabil katoliške in druge vernike po svetu, naj preživijo včerajšnji dan. Koliko jih je prisluhnilo njegovemu klicu, ne vemo. Zato tudi ne moremo zapisati, koliko ljudi je resnično prosilo svojega boga, »naj nam podari mir in pravičnost ter obriše solze tistih, ki trpijo zaradi nenehnih oboroženih spopadov«. Sveti oče je 22. avgust, ko Cerkev obhaja praznik Device Marije Kraljice, po zgledu svojih predhodnikov razglasil za dan molitve in posta za mir v času, ko je »naša zemlja še vedno ranjena zaradi vojne v Sveti deželi, Ukrajini in mnogih drugih delih sveta. Naj Marija, Kraljica miru, posreduje, da bi narodi našli pot do miru.«

Pot do miru v zasedeni Palestini je resda kompleksna, vojno pa lahko prej kot Marija, Kraljica miru, konča človek. Nedvomno bolj učinkovit bi zato bil poziv Benjaminu Netanjahuju, voditelju »edine demokracije na Bližnjem vzhodu«, naj preneha s sistematičnim kršenjem mednarodnega humanitarnega in vojaškega prava ter konča z izvajanjem zločinov proti človeštvu - če že izraz genocid ni dovoljen.

Podobno bi lahko storili tudi evropski voditelji, ki izraelske zločinske poteze tako v Gazi kot na zasedenem Zahodnem bregu v najboljšem primeru obsojajo. Sankcij proti Tel Avivu pa si ne upajo uvesti, saj bi z nasprotovanjem izraelski vladi padli v nemilost Donalda Trumpa, ki EU že ves čas drži v šahu s carinami, prisilnim oboroževanjem in koketiranjem z Vladimirjem Putinom.