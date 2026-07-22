PREBLISKI: Uspehi rezultat dela z mladimi

Konec dobro, vse dobro. Neučakano smo pričakovali svetovnega nogometnega prvaka. A vsa ta predtekmovalna čustvena histerija, ki navadno zajame široke množice ljudi, je bila zaman. Kdor na nogomet gleda nekoliko bolj racionalno, mu po takšnem finalu ni treba pretakati solz. Razlika med finalistoma je bila prevelika. To se je pokazalo že po nekaj minutah igre. Španija je prevzela pobudo, Argentina pa je predvsem skušala preprečiti, da bi se tekma razvila po španskih notah. Takšen razplet smo videli že velikokrat. Navadno je izraz nemoči. Vsaka igra ima svoje zakonitosti. Kdor napada, ima več možnosti za zmago. Toda takšna drža ne nastane na dan finala. Je rezultat dolgoletnega načina razmišljanja, sistematičnega dela in zaupanja v lastno nogometno identiteto.

V zadnjih dveh desetletjih je Španija postavila evropski razvojni standard. Od leta 2006 so njene reprezentance osvojile 16 evropskih in dva svetovna naslova, španski klubi pa približno 21 evropskih lovorik. Takšni uspehi niso naključje, temveč rezultat sistematičnega dela z mladimi ter vrhunske tehnične in taktične vzgoje igralcev, ne zgolj denarnih investicij.

Prav ta kontinuiteta pojasnjuje, zakaj Španija že vrsto let vzgaja vrhunske nogometaše. So španski otroci res toliko bolj nadarjeni? Odgovor se skriva predvsem v vzgoji, pedagogiki in didaktiki dela. Mlade igralce že pri šestnajstih ali sedemnajstih letih vključijo v prvo moštvo, kjer ob izkušenejših soigralcih postopno prevzemajo vedno pomembnejšo vlogo. Tako nastajajo igralci, kot so Yamal, Pedri in Cubarsí, ki so že kot najstniki nosilci igre. Na teh načelih že desetletja temelji tudi znamenita Barcelonina akademija La Masia.

Če nekaj besed namenim tudi Argentini: njena igra je še vedno močno povezana s konceptom »potrera«, pri nas bi rekli uličnega nogometa. Potrero je ustvaril številne mojstre igre, od Maradone do Messija. Toda sodobni nogomet zahteva korak naprej. To tradicijo je treba ohraniti, vendar jo oplemenititi s sodobno pedagogiko, sistematičnim učenjem tehnike in razvojem igralčeve inteligence. Nepopustljivost in tekmovalni značaj ostajata pomembna, sama po sebi pa ne zadoščata več.

Sama intenzivnost ni dovolj. Veliki igralci znajo pritisk nasprotnika obvladati in ga s svojo tehnično kakovostjo celo obrniti v svojo korist. Prav v tem so bili Španci v finalu izrazito boljši. Vrhunski igralec mora obvladati žogo, sprejemati pobudo in v igro vnesti tudi estetsko razsežnost. Prav zato španski nogomet ni samo učinkovit, ampak tudi gledljiv.

Da ima zgodovina še vedno svojo težo, dokazujejo tudi nizozemski trenerji in nogometni misleci, predvsem Rinus Michels, Johan Cruyff in Wiel Coerver, katerih ideje so odločilno vplivale na oblikovanje sodobnega nogometaša. V Kataloniji so našle posebno kulturno okolje, kjer so jih preoblikovali v prepoznaven slog igre, ki združuje tehniko, ustvarjalnost, kolektivno inteligenco in estetsko razsežnost nogometa. Brez tega nizozemsko-katalonskega dialoga si danes težko predstavljamo Guardiolo, Arteto in številne druge španske trenerje.

Kaj pa pri nas? Španski zgled nas uči, da je treba veliko več vlagati v mlade. To ne sme ostati prazna fraza, ampak postati dolgoročen projekt. Tudi slovenski nogomet je v zadnjih letih pokazal svojo kakovost, kar simbolno potrjuje tudi imenovanje Slavka Vinčića za sodnika finala svetovnega prvenstva. Toda pravi izziv ni v posameznikih, temveč v ustvarjanju okolja, ki bo sistematično razvijalo nove rodove igralcev. To velja tudi za slovensko zamejstvo. Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) ima priložnost, da z usklajenim delom klubov, trenerjev in šol postane nosilka takšnega razvojnega modela. Prav v otrocih in njihovi vsakodnevni nogometni vzgoji se skriva prihodnost. Smo pripravljeni sprejeti ta izziv?

Za konec iskrena zahvala Primorskemu dnevniku. Vesel sem, da sem lahko tudi med svetovnim prvenstvom z njegovimi bralci razmišljal o nogometu nekoliko drugače – ne le skozi rezultate, temveč tudi skozi zgodovino, pedagogiko in kulturo igre. Uredništvu hvala za zaupanje, bralcem pa za čas in pozornost, ki so ju namenili tem prebliskom.