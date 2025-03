PREDSEDNIKA: Kako se spreminja »mali svet« ob meji!

Ne vrag, le sosed bo mejak! Od trenutka, ko so na odru mestnega gledališča v Gorici učenci dveh šol zapeli himni Italije in Slovenije, nam je po glavi rojila misel: kako se spreminja »mali svet« ob italijansko-slovenski meji! Kako je to, kar je bilo še kakšno leto nazaj težko predstavljivo, danes (skoraj) normalno. In kako je ta »normalnost« vse bolj podobna tisti, v kateri bi bili že nekdaj radi živeli. Ker sprošča pozitiven odnos do lastnega kraja in sili k dejanjem v skupno korist.

Kaj je bilo težko predstavljivo? Pomiritev nacionalističnih strasti. Razumevanje razlogov soseda in priznavanje drugačnega spomina. Preseganje ločevanja zaradi meje in priseganje na Evropo. Poudarjanje, da je večjezičnost prednost in da je čezmejni prostor multiplikator priložnosti ... Kaj še? Preseganje izključevanja slovenske mestne komponente. Vključevanje manjšine v razvojne poteze institucij in med odločevalce. Težko predstavljiva je bila slovenska beseda in himna kot sestavni del institucionalnih dogodkov v občinskem teatru. Tako kakor v soboto pred najvišjim predstavnikom italijanske države in bivšim predsednikom Slovenije, ki je človek z goriške meje.

Znova smo se spraševali, čemu je vzrok tolikšna pozornost Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja za »mali svet« ob tukajšnji meji, za katerega bi stežka verjeli, da bo lahko vplival na dogajanja v Evropi in svetu, »ki se zdita na razpotju vrednot,« kot je predsednica Nataša Pirc Musar zatrdila ob februarskem odprtju Evropske prestolnice kulture. »Tistega dne smo bili priča dogodku z zgodovinsko težo ... Goriška izkušnja Evropske prestolnice čezmejne kulture predstavlja upanje in zaupanje v narode Evrope, v sposobnost Evrope, da gradi zgodovino, tako da sledi svojim vrednotam,« je v soboto dejal Mattarella. Pahor pa: »Priložnost Evropske unije ni v tem, da se navzame slabih navad in politik, temveč da pametno in vztrajno razvija in krepi tisto, kar jo je vzpostavilo: sprava, sožitje, demokracija, človekove pravice, svoboda govora in strpnost. V razmerah, ko se svet sprašuje, ali bomo kontroverze rešili po mirni poti ali z uporabo sile, je odločilno, da se združena Evropa vzpostavi kot povezana skupnost, ki zmore skupaj določiti smer pogumnega razvoja.« V malem Goriška to uresničuje.