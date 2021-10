RASIZEM: Kdaj bo tega konec

Ko se je zgodilo prvič (pred nekaj tedni), smo bili prepričani, da je bil le spodrsljaj oziroma neokusen besedni izpad. Ko se je zgodilo drugič, na čisto drugi lokaciji, smo se že spraševali, zakaj se to dogaja, a smo bili prepričani, da je tudi tokrat šlo za zgolj sramotno osamljeno dejanje posameznika. Tretjič je rasistično žaljivko na račun Slovencev izustil nogometaš goriške Azzurre na sobotni tekmi proti Mladosti v Doberdobu. Gostujoči igralec, ki so ga sicer nato soigralci pospremili v slačilnico in ga okarali (tako nam je nogometaš Azzurre včeraj povedal po telefonu), je z rasistično žaljivko »ranil« navijače doberdobske Mladosti, ki so si tekmo ogledali na tribuni. »Slišalo se je razločno in zelo jasno,« so nas obvestili. To se je zgodilo na tekmi članov. A prejšnji dve epizodi sta »umazali« mladinski srečanji. Na eni izmed teh je celo fant (U14) žalil vrstnika. Sprašujemo se, kje se je nalezel rasističnega virusa? Doma ali v šoli? Zanimivo je, da se nobeden od treh primerov ni pripetil na Tržaškem.

Evropska nogometna zveza je v zadnjih letih veliko storila v tej smeri in organizirala številne kampanje proti rasizmu. V Italiji pa je tega premalo. Državna nogometna zveza bi se morala odločno angažirati v to smer in v protirasistično kampanjo vključiti šole ter klube.