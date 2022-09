SLOVENKA V RIMU: Naporno obdobje

Sredi desnega cunamija, ki je na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah prizadel Italijo, je svetla točka dejstvo, da bo v novem parlamentu še naprej sedela slovenska predstavnica. Ne glede na to, kaj si posameznik misli o politiki stranke, ki jo je izvolila, je ponovna izvolitev pomembno dejstvo: Slovenci v Italiji bomo namreč v rimskem parlamentu spet imeli osebo, ki bo lahko sledila dogajanju, nadzirala delo vlade in predloge, ki se bodo oblikovali, ter vlagala svoje.

Dejstvo, da bo Tatjana Rojc sedela odslej v opozicijskih klopeh in ne, kot doslej, v večini, je seveda omejevalna okoliščina, a to ne sme odvračati od naloge nadzora nad tem, kaj se bo kuhalo v rimskih kotlih. Sama senatorka je namreč opozorila na potrebo po pozornosti oz. bdenju nad tem, da ne bo po novem vladajoča desnica skušala zmanjšati že pridobljene pravice Slovencev v Italiji ali pa krhati čezmejne odnose oz. odnose med Italijo in Slovenijo. Izgledi namreč niso dobri, saj se je med drugim v parlament, čeprav na podlagi izvolitve na listi Bratov Italije v drugi deželi, po daljši odsotnosti vrnil nekdanji poslanec in državni sekretar Roberto Menia, ki ni nikoli skrival nasprotovanja pravicam Slovencev ter iredentističnega zadržanja do vprašanja ozemelj, ki so po drugi svetovni vojni prešla pod Slovenijo in Hrvaško. Prav tako skrbijo izjave, kot je tista, ki jo je objavila Unija Istranov, ki želi spremeniti način financiranja italijanske narodne skupnosti v teh dveh državah ter odpraviti podporo prizadevanjem, da bi spomenik bazoviškim junakom postal spomenik državnega interesa.

Po drugi strani pa bo treba tudi s to večino, predvsem z njenim zmernejšim delom, navezati odnos in skušati doseči, kar se doseči da. Glede na okoliščine in razmerja sil v desnosredinski koaliciji je to lahko skoraj utopično, vendar je naloga slovenskega predstavnika oz. predstavnika tukajšnjega obmejnega ozemlja ta, da si prizadeva za čim boljše oz. čim manj slabe rešitve. Politika je namreč umetnost možnega, vsekakor je res, da Tatjano Rojc čaka pet napornih let. Seveda, če ne bo zopet prišlo do kake čudne situacije zaradi sporov znotraj vladajoče koalicije.