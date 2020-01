ŠPORTNE STAVE: Grenek dejà vu

Danes poročamo o podobni zgodbi kot pred letom dni. Kljub obljubam, napovedim in obvezam vodilnih kadrov na najvišji ravni italijanske košarke in vlade, da bodo ukrepali, se v resnici ni nič spremenilo. Kar sicer žal ni nikakršno presenečenje. Tako kot lani naj poudarimo, da ne poročamo o nezakoniti zadevi. Prav tako nočemo spodbujati bralcev, naj stavijo denar na izide športnih tekem. Ne obsojamo ljubiteljev stav, ki so sicer del človeške kulture že najmanj od obdobja antičnega Rima. Vsi se morajo sicer zavedati, da lahko športne stave iz začetne zabave takoj preidejo v odvisnost in ne bomo nikoli nehali ponavljati, da je veliko primerov znanih in premožnih ljudi ter »navadnih smrtnikov«, ki so zaradi stav zapravili marsikaj. Oziroma vse.

Motita pa nas predvsem dve zadevi. Prva je ta, da so v Italiji podcenjevali problem, ki so ga pred enim letom obsodili v bistvu vsi. Če ne drugo zaradi medijskega odmeva celotne zgodbe. Ratificiranje t.i. Konvencije iz Magglingena je bil le pesek v oči, saj je bilo treba »pokazati«, da se na kak način vendarle ukrepa. Že res, da je v omenjeni konvenciji zapisano, da je treba izključiti s sveta stav »tekmovanja, ki so namenjena mlajšim od 18 let«.

V italijanskem parlamentu pa niso upoštevali, da v letošnjem deželnem košarkarskem prvenstvu do 20 let, tako kot v lanskem, lahko nastopajo tudi igralci, ki še niso polnoletni.

Drugo zadevo, ki nas moti, smo že izpostavili lani. Športne stave in stavnice, tako legalne kot ilegalne, so vse bolj razširjene, v povezavi z njimi pa se »vrtijo« tudi visoki denarni zneski. Če je napovedovanje izidov tekem poklicnih športnikov že del »kulture«, ustaljena in sprejeta praksa ter ogromen posel, je možnost vlaganja denarnih zneskov v napovedovanje izidov amaterskih, predvsem pa mladinskih tekem, zelo zaskrbljujoča zadeva.

In najbrž etično vprašljiva.

Šestega novembra lani se je uresničil scenarij, ki smo ga malo za šalo, malo zares napovedovali pred letom dni. Na derbiju so se pomerili mladinci Bora in Brega, društev, ki sta del skupnega Jadranovega projekta. Odborniki, trenerji, košarkarji, pa tudi starši se med seboj zelo dobro poznajo in celo sodelujejo.

Kaj, ko bi se med seboj zmenili, da zmaga ekipa, ki ni favorit in za katero stavnica obljublja višji količnik v primeru presenečenja? Nezakonito prirejanje izida, vendar lep priboljšek za vse. Mislite, da je skušnjava možna le v družbi samih nepoštenih ljudi?