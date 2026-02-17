ŠPORTNI KONEC TEDNA: Oskar za Bastonija, nesmrtnost za Brignone

V "nogometnocentri čni" Italiji se je minuli športni vikend začel s sobotnim "državnim derbijem" v serie A med Interjem in Juventusom, ki si ga ne bomo zapolnili zaradi rezultata, ampak zaradi "zmagovite" poteze Interjevega nogometaša Alessandra Bastonija. Ta je s simuliranjem, ki mu ga lahko zavidajo z oskarjem nagrajeni filmski igralci, prelisičil sodnika Federica La Penno, ki je tekmeca Pierreja Kaluluja kaznoval z drugim rumenim kartonom in ga predčasno izločil iz igre. Tudi to je del nogometa, zelo žalostno pa je bilo gledati Bastonija, ki je ob izključitvi nasprotnika praznoval, kot da bi sam zadel gol, po koncu tekme pa je Interjev trener Cristian Chivu svojega igralca celo opravičeval.Naj bo jasno, Bastoni ni ne prvi ne zadnji nogometaš, ki je ravnal tako, k sreči pa je po sobotni tekmi, ki bi morala biti neke vrste promocija italijanskega nogometa, napočila nedelja, razplet na zimski olimpijadi pa je poskrbel za to, da so vsaj tokrat druge športne panoge utišale v Italiji kraljevi nogomet, za nameček po zaslugi dveh športnic, saj je v dr avi ženski svet športa ravno tako neupravičeno zapostavljen v primerjavi z moškim.Začnimo pri legendi Federici Brignone, ki si je zagotovo za služila mesto v hramu ne smrtnih. Po četrtkovi pravljici, ko je osvojila zlato kolajno v superveleslalomu le 315 dni po hudi poškodbi, zaradi katere se sploh ni vedelo, če bo lahko spet stopila na smuči, si je v nedeljo prislužila še najžlaht nejšo kovino v veleslalomu. S tem je postala sploh tudi prva smučarka, ki ji je uspelo na enih igrah združiti oba naslova. Brignone pa v nedeljo ni bila edina Italijanka, ki je postala olimpijska prvakinja, saj se je prvega mesta veselila tudi biatlonka Lisa Vittozzi iz Plodna, olimpijskega zlata v tej športni panogi pa pred njo še ni osvojil noben italijanski biatlonec, tako moški kot žen ska. Če smo se o Federici Bri gnone že razpisali in napisali, da bo njena zgodba nedvomno navdihnila marsikoga, lahko podobno napišemo o Lisi Vittozzi. Tudi ona se je v karieri spopadala s številnimi težavami in ni nikoli popustila, do tega zlata pa je prišla po zelo hudem letu 2025, ko v bistvu ni tekmovala zaradi bolečin v hrbtu in psiholoških težav, ki bi lahko celo pomenile konec kariere. Zmago je posvetila preminulemu dedku Sergiu Fontani, ki je v sodelovanju z materjo Nadio Fontana in babico Leo Pontil Scala očitno zelo dobro nadomestil lik očeta.Športnice pa niso izstopale samo zaradi vrhunskih rezultatov, temveč tudi zaradi obnašanja. Drugouvrščeni Sara Hector in Thea Stjernesund sta se na čudovit način poklonili zmagovalki Brignone, ki ji je čestitala tudi četrta, Trbižanka Lara Della Mea, katero je od medalje ločilo le pet stotink sekunde. Poražena biatlonka Dorothea Wierer pa je objela Liso Vittozzi. Upati je treba, da so si te posnetke ogledali tudi Bastoni ter tisti, ki so prepričani, da je nogomet edini šport, vreden medijskega prostora.