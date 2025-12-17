VLAK: Trajnostna mobilnost naj bo brez- in čezmejna

Ko je prišla novica, da bodo Avstrijske zvezne železnice uvedle nov vlak med Trstom in Dunajem, skoraj nisem hotel verjeti. Med Trstom in Dunajem redno potujem že deset let in tako hitro oziroma udobno potovanje je iz mnogih vidikov korak v pravo smer. Po svoje bom pogrešal Eurocity, ki je v mojih študentskih časih povezoval Ljubljano z Dunajem, potem pa Trst z Dunajem. Hitrejših avtobusov nisem nikoli prenašal, zato sem vzljubil počasno alternativo. Dobro se spominjam marsikatere predpraznične sobote, ko sem na predvečer žural s prijatelji, zjutraj pa skočil na vlak domov, kamor sem prispel po osmih urah in pol.

Ta vlak bo sedaj spet vozil le med Dunajem in Ljubljano, a zame dejansko ni več zanimiv. Nenazadnje pa ni več lokalnega vlaka, ki je pred desetimi leti povezoval Opčine z Ljubljano (in obratno) in omogočil prestop na vlak za Dunaj. Vlakov med Opčinami in Ljubljano skoraj ni več, z izgubo dunajskega Eurocityja sta ostala le še dva v vsako smer, pred leti jih je bilo vsaj tri več, odvisno od dneva. In to je tudi problem evropskih železnic. Najboljša infrastruktura nima smisla, če ne razmišljaš čezmejno. Zanimanje za nove vlake pa je treba tudi malce ustvariti. Kot dobro dokazuje Goliška proga.

Trenutno je odprtih mnogo pomembnih gradbišč, z baznima predoroma pod Semmeringom in Brennerjem na čelu. Ne smemo pa le razmišljati o infrastrukturi, načrtovati moramo povezave. Vlak med Dunajem in Trstom je po mojih izračunih postal peti direktni dnevni vlak, ki prečka italijansko-avstrijsko mejo pri Trbižu. Schengenski sporazum je odpravil nekatere meje, druge so ostale in večkrat imam občutek, da na železnicah Evrope ni. Obstajajo pa dobri primeri. Z zagonom prometa pod Golico so avstrijske in Slovenske železnice uvedle enourni takt med Mariborom in Gradcem, med Ljubljano in Beljakom vozi vsaki dve uri direkten vlak. V poročilu o novih »znotrajalpskih« povezavah avstrijskega ministrstva za prevoze iz leta 2024 je govor o tem, da se vožnje vlakov med Solnogradom in Beljakom lahko podaljšajo do Vidma in Trsta. »Če bo zanimanje na italijanski strani in se bo zagotovilo financiranje.« Bo zanimanje?