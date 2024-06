Volitve EU: Naš glas proti veliki prevari

Izid evropskih volitev bi lahko bil velika prevara. Usodo Evropske unije (EU) hočejo krojiti politične sile, ki delujejo s ciljem njenega razkroja in razcepa na prafaktorje - na države, ki bi spet zahtevale zase delež suverenosti, ki so ga prenesle na EU. Ker da bi tako bile uspešnejše od tistih, ki jih usmerjajo iz Strasbourga in Bruslja. Prevara.

Med najbolj glasnimi v Italiji je na primer stranka, ki je v vrh svojega volilnega programa postavila geslo manj Evrope. Ko se bomo odločali o tem, za koga bomo na volitvah v Evropski parlament danes in jutri oddali svoj glas, zato najprej razčistimo pojme in predvsem osnovno vprašanje: manj ali več Evrope? Naš odgovor je nedvoumen: več.

Razlog je na dlani in pred očmi. V času največje potrebe, ko bi morala Evropa z enotnim nastopom držav članic dvigniti svoj glas in spremeniti usodo vojne na Bližnjem vzhodu, se je njeno razpršeno gibanje spremenilo v njen največji diplomatski poraz.

Razgradnja Unije in skupnih vrednot, ki jih je Evropa postavila v svoje temelje, bi pokopala proces integracije, spodbudila nacionalne egoizme - posledice brexita na gospodarstvo Združenega kraljestva so zgovorne -, države oslabila in pahnila v izolacijo, kjer bi med sabo tekmovale. To bi zanetilo nove konflikte na celini, kjer že divja vojna.

Kot alternativa sedanji že šibki Evropi se ponujajo politične sile, ki polnijo svoje vrste z desnimi skrajneži, populisti, nacionalisti, a tudi z zanikovalci druge največje krize sedanjega časa - podnebne krize. Svoj pravi obraz te sile kažejo v svojih državah. Italija ni izvzeta. Vplivne sredine politične garniture na vladi aktivno sodelujejo pri širjenju in legitimaciji idej, za katere smo bili prepričani, da jih je civilizirana družba pokopala. Alternativni sistem »vrednot« ni solidaren, v nos mu gredo že pridobljene pravice, je homofoben, iz priseljencev in beguncev dela grešnega kozla.

Iste politične sile nas prepričujejo, da je Evropa oddaljena, da ne deluje, kot bi morala, da njeno politiko in gospodarstvo krojijo le interesi dveh držav. Spet prevara. Učinki EU so oprijemljivejši, kot si mislimo, in Evropo danes potrebujemo kot nikoli prej. Močnejšo Evropo od Evrope zadnjih petih let, ki ni znala sprejemati najbolj pomembnih odločitev, ker jo je na primer zavirala potreba po iskanju popolnega soglasja, tako pa je ena sama država s skromnim številom prebivalcev paralizirala Unijo, ki bi lahko bila s svojimi preko 400 milijoni prebivalci globalna sila, kar danes še ni. S svojim glasom za več Evrope prispevajmo k njeni preobrazbi in onesposobitvi velike prevare.