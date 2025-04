VOLITVE V TRŽIČU: Izgubljeni odnos z mestom

Na volitvah v Tržiču je že tretjič zapored premočno zmagala desna sredina. Delavsko mesto, ki je nekoč veljalo za »rdečo trdnjavo«, se je v zadnjem desetletju pod vodstvom nekdanje županje in sedanje evropske poslanke Anne Cisint prelevilo v oporišče desne sredine z Ligo na čelu, ki je italijansko - in celo mednarodno - medijsko pozornost pritegnila zlasti z bitkami, kakršne so bile prepoved igranja kriketa (najbolj popularnega športa v Bangladešu), prepoved kopanja v oblačilih ali občinske odredbe, s katerimi so zaprli islamska kulturna centra, ki so se ju muslimani posluževali za molitev.

Zmaga županskega kandidata Luce Fasana je bila povsem pričakovana. Za svojega naslednika ga je izbrala sama Cisint, ki je z lastno kandidaturo in prepoznavnostjo (prejela je 1662 osebnih preferenc) odločilno pripomogla k uspehu. V levosredinski koaliciji preobrata čez noč realistično niso mogli pričakovati (premik v desno je pač del širšega političnega trenda v Italiji, Evropi in svetu), spričo poenotenja okrog enega samega županskega kandidata pa so računali na boljši rezultat, ki bi vsaj nakazoval, da del v zadnjih letih izgubljenih volivcev verjame v možnost drugačnega pristopa do tržiških problematik. Do tega ni prišlo.

Diego Moretti je dosegel rahlo boljši rezultat kot Cristiana Morsolin leta 2022, tudi volilna udeležba je bila nekoliko višja kot pred tremi leti, desna sredina pa je ponovno presegla 70 odstotkov glasov. Kar 31 odstotkov le-teh je dosegla sama Liga, medtem ko je Demokratska stranka ostala pri 10,72 odstotka. Gre za podatke, ki ne puščajo veliko dvomov in ne potrebujejo komentarjev - Tržičanke in Tržičani so izbrali kontinuiteto.

Kje so razlogi za tako velik razkorak? V kandidatu oz. kandidatih, začetnem omahovanju, prepoznem začetku volilne kampanje? Je za slab rezultat kriva neprepričljivost strategije, komunikacije ali odgovorov na pereče družbene dileme, v prvi vrsti priseljevanje? Kje so nekdanji levosredinski volivci, ne zahajajo več na volišča ali jih je prepričala druga politična opcija? O teh vprašanjih mora tržiška leva sredina, ki jo čaka pet let opozicije, resnično razmisliti in nanje najti odgovore, če želi ponovno vzpostaviti odnos z mestom, ki ga je v času očitno izgubila.