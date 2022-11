Kako in kje plačati naročnino

Celoletna naročnina na tiskano izdajo Primorskega dnevnika za leto 2023 znaša 250 evrov, oziroma 260 evrov pri plačilu v dveh obrokih.

Trajniki SDD: kdor želi plačati naročnino v dveh obrokih (2x130 evrov) ali štirih obrokih (4x65 evrov) preko trajnega bančnega naloga za plačilo po sistemu SDD, naj pokliče za popolnejše informacije naše tajništvo (040 7786330) do 31. 12. 2022

NAROČNIKI, KI ŽIVIJO IZVEN ITALIJE IN SLOVENIJE MORAJO POLEG NAROČNINE PLAČATI TUDI POŠTNE STROŠKE, KI JIH NAROČNIKU SPOROČIMO V PISNI OBLIKI.

SPREJEMANJE NAROČNINE:

NAROČNIKI SE LAHKO NAROČIJO TELEFONSKO NA ŠT. 040 7786300 ALI 0481 356320 ALI PREKO ELEKTRONSKE POŠTE NA NAROCNINE@PRIMORSKI.EU.

POTREBNI PODATKI: IME IN PRIIMEK, NASLOV, TELEFONSKA ŠTEVILKA (PO POTREBI TUDI NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE).

NAROČNINO SE PLAČUJE:

A) V ITALIJI:

- Z BANČNIM NAKAZILOM NA RAČUN PODJETJA PR.A.E. SRL DZP DOO;

- S POŠTNO POLOŽNICO NA RAČUN PODJETJA PR.A.E. SRL DZP DOO;

- S SPLETNIM NAKAZILOM NA NAŠI SPLETNI STRANI;

V NADALJEVANJU JE NAVEDEN SEZNAM BANK PODJETJA S PODATKI BANČNIH TEKOČIH RAČUNOV.

B) V SLOVENIJI:

Z BANČNIM NAKAZILOM DRUŽBI DISTRIEST DOO IZ SEŽANE, KI JE POOBLAŠČENA ZA IZVOZ IN DISTRIBUCIJO ČASOPISA V SLOVENIJI (PODATKI BANČNEGA RAČUNA DRUŽBE DISTRIEST SO NAVEDENI V KOLOFONU ČASOPISA);

C) V OSTALIH DRŽAVAH:

Z BANČNIM NAKAZILOM NA RAČUN PODJETJA PR.A.E. SRL DZP DOO.

V SLUČAJU PLAČILA PREKO BANKE ALI POŠTE MORA NAROČNIK SHRANITI POTRDILO, KI MU GA JE BANKA ALI POŠTA IZROČILA; NAROČNIKI, KI PORAVNAJO NAROČNINO V GOTOVINI PRI BLAGAJNI PODJETJA, DOBIJO PISNO POTRDILO.

DOSTAVA ČASOPISA NAROČNIKOM:

ZA NAROČNIKE, Z BIVALIŠČEM V ITALIJI IN SLOVENIJI JE STROŠEK DOSTAVE NA DOM VKLJUČEN V NAROČNINO. NAROČNIKI IZ DRUGIH DRŽAV MORAJO DOPLAČATI POŠTNE STROŠKE.

UGODNOSTI ZA NAROČNIKE:

- VSI CELOLETNI NAROČNIKI (FIZIČNE OSEBE), IMAJO PRAVICO DO BREZPLAČNE OBJAVE NEUOKVIRJENIH MALIH OGLASOV IN ČESTITK.

- NOVOPOROČENCI IMAJO PRAVICO DO CELOLETNE BREZPLAČNE NAROČNINE, KI PRIČNE VELJATI NA DAN POROKE IN SE ZAKLJUČI PO ENEM LETU.

- ČLANI ZADRUGE PRIMORSKI DNEVNIK IMAJO 10% POPUST PRI VSEH OBJAVAH PROTI PLAČILU.

- NA SPLETU LAHKO DOBITE TUDI SPLETNO VERZIJO DNEVNIKA, DO KATERE IMAJO NAROČNIKI, KI SO NAROČENI NA TISKANO IZDAJO, DOSTOP BREZ DOPLAČILA. ZAHTEVEK PO AKTIVACIJI Z NAVEDENIM IMENOM IN PRIIMKOM NAROČNIKA TER KODO NAROČNIKA POŠLJITE NA NAROCNINE@PRIMORSKI.EU.

DOSTAVA NA KRAJ LETOVANJA:

CELOLETNI NAROČNIKI IMAJO PRAVICO PREJEMATI ČASOPIS NA KRAJU LETOVANJA. V TEM PRIMERU MORAJO, VSAJ PET DNI PRED ODHODOM JAVITI (TUDI TELEFONSKO) TOČEN NASLOV KRAJA LETOVANJA IN DATUM ODHODA IN POVRATKA. MAKSIMALNI ČAS BREZPLAČNEGA DOSTAVLJANJA ČASOPISA NA KRAJ LETOVANJA JE EN MESEC, NAROČNIKI PA LAHKO KORISTIJO TO UGODNOST TRIKRAT LETNO.

REKLAMACIJE:

MOREBITNE REKLAMACIJE V ZVEZI Z DOSTAVO DNEVNIKA SPREJEMAMO TELEFONSKO NA ŠT. 040 7786300.

____________________________