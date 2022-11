PREDSTAVI NAM PRIJATELJA!

Pomagajte nam pri širjenju Primorskega dnevnika!

Predstavite nam novega naročnika!

Tako boste tudi sami prispevali k razvoju in utrjevanju dnevnika in boste za to prejeli popust.

Kdor nam bo do 31. Decembra 2022 predstavil novega naročnika, bo naslednje leto, ob plačilu naročnine za leto 2024 prejel 15% popust.

Popust bo višji sorazmerno s številom predstavljenih naročnikov.

Za navodila in pravila akcije pokličite na telefonsko številko 040 7786300 ali 0481 356320

_____________________

PRAVILNIK

Ponudba

Naročnikom, ki nam bodo za leto 2023 predstavili enega ali več novih naročnikov, bomo priznali popust na celoletni naročnini za leto 2024. Čim večje bo število novih predstavljenih naročnikov, višji bo popust.

Predstavitev novega naročnika

Če poznate nekoga, ki bi se želel naročiti na naš dnevnik, pokličite na telefonsko številko našega tajništva 040 7786300 (Trst) ali 0481 356320 (Gorica). Sporočili Vam bomo geslo, ki ga boste posredovali novemu naročniku. Novi naročnik nam mora to geslo sporočiti ob aktiviranju naročnine. Geslo nam lahko posreduje tudi telefonsko.

Popust

Za vsakega novega prestavljenega naročnika, bo stari naročnik prejel 15% popusta na celoletno naročnino za leto 2024.

Popust se sorazmerno viša glede na število novih naročnikov, a vsekakor ne sme preseči vrednosti naročnine za leto 2024.

Primer:

za predstavitev dveh novih naročnikov bomo priznali 30% popust, za štiri nove naročnike pa 60% popust. V primeru, da nam stari naročnik predstavi 6 ali več novih naročnikov, pa mu bomo priznali 100% popust na naročnini 2024 in bo zato prejemal Primorski dnevnik v letu 2024 brezplačno.

Popust bo vsekakor mogoče uveljaviti le pod pogojem, da bodo tako novi naročniki kot tudi stari naročnik poravnali letno naročnino za leto 2022 in sicer do zapadlosti 31. januarja 2022.

Stari naročnik bo lahko uveljavil priznani popust na podlagi našega pismenega sporočila, ki mu ga bomo poslali na dom.

Veljavnost ponudbe:

Posebna ponudba velja do 31. decembra 2022.

Komu je namenjena:

● naročnikom, ki redno poravnajo celoletno naročnino za vse številke dnevnika za leto 2022 in nam predstavijo enega ali več novih naročnikov, ki se naročijo na vse številke dnevnika za leto 2023;

● naročnikom, ki so poravnali naročnino za nedeljsko in praznično izdajo za leto 2022 in privabijo enega ali več novih naročnikov, ki se naročijo na nedeljsko in praznično izdajo časopisa ali na vse številke dnevnika za leto 2023.

Trst: 0039 040 7786300

Gorica: 0039 0481 356320