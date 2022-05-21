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@Direkt

@Direkt! - Vse objave so na ogled tukaj v pdf formatu. Klikni!

Memi, intervjuji, ankete, vinjete ter mnogo zanimivih člankov

Spletno uredništvo |
FJK |
20. maj. 2022 | 8:00
    @Direkt! - Vse objave so na ogled tukaj v pdf formatu. Klikni!
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@Direkt, nova mladinska rubrika Primorskega dnevnika! Vsak petek vam bo ekipa mladih novinarjev ponujala zanimive novice ter sveže in zabavne vsebine iz naše okolice in širšega sveta. Da boste na tekočem z dogajanjem jim sledite na Instagram profilu direkt_pd, kjer vas bodo zabavali in sproti objavljali vse novosti. Bodite direktni!

LETO IV

Številka 34

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt3404_390713_20220521181540.pdf target=_blank>Št. 34 - Petek, 20. maja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 34 - Petek, 20. maja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 33

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt3304_390017_20220519194550.pdf target=_blank>Št. 33 - Petek, 13. maja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 33 - Petek, 13. maja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 32

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0432_387183_20220510201612.pdf target=_blank>Št. 32 - Petek, 6. maja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 32 - Petek, 6. maja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 31

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0431_387185_20220510201612.pdf target=_blank>Št. 31 - Petek, 29. aprila 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 31 - Petek, 29. aprila 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 30

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0430_387187_20220510201612.pdf target=_blank>Št. 30 - Petek, 22. aprila 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 30 - Petek, 22. aprila 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 29

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0429_387189_20220510201612.pdf target=_blank>Št. 29 - Petek, 15. aprila 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 29 - Petek, 15. aprila 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 28

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0428_377333_20220412183403.pdf target=_blank>Št. 28 - Petek, 8. aprila 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 28 - Petek, 8. aprila 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 27

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0427_377335_20220412183403.pdf target=_blank>Št. 27 - Petek, 1. aprila 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 27 - Petek, 1. aprila 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 26

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0426_377337_20220412183403.pdf target=_blank>Št. 26 - Petek, 25. marca 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 26 - Petek, 25. marca 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 25

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0425_377339_20220412183403.pdf target=_blank>Št. 25 - Petek, 18. marca 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 25 - Petek, 18. marca 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 24

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0424_377341_20220412183403.pdf target=_blank>Št. 24 - Petek, 11. marca 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 24 - Petek, 11. marca 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 23

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0423_377343_20220412183403.pdf target=_blank>Št. 23 - Petek, 4. marca 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 23 - Petek, 4. marca 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 22

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0422_377345_20220412183403.pdf>Št. 22 - Petek, 25. februarja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 22 - Petek, 25. februarja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 21

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0421_377347_20220412183403.pdf>Št. 21 - Petek, 18. februarja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 21 - Petek, 18. februarja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 20

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0420_377349_20220412183403.pdf>Št. 20 - Petek, 11. februarja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 20 - Petek, 11. februarja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 19

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0419_377351_20220412183403.pdf>Št. 19 - Petek, 4. februarja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 19 - Petek, 4. februarja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 18

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0418_377353_20220412183403.pdf>Št. 18 - Petek, 28. januarja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 18 - Petek, 28. januarja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 17

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0417_377355_20220412183403.pdf>Št. 17 - Petek, 21. januarja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 17 - Petek, 21. januarja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 16

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0416_377357_20220412183403.pdf>Št. 16 - Petek, 14. januarja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 16 - Petek, 14. januarja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 15

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0415_377359_20220412183403.pdf>Št. 15 - Petek, 7. januarja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 15 - Petek, 7. januarja 2022 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 14

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0414_346104_20211227222647.pdf target=_blank>Št. 14 - Petek, 24. decembra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 14 - Petek, 24. decembra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 13

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0413_344312_20211220161843.pdf target=_blank>Št. 13 - Petek, 17. decembra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 13 - Petek, 17. decembra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 12

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0412_344314_20211220161843.pdf target=_blank>Št. 12 - Petek, 10. decembra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 12 - Petek, 10. decembra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 11

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0411_344316_20211220161843.pdf target=_blank>Št. 11 - Petek, 3. decembra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 11 - Petek, 3. decembra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 10

<a href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0410_344318_20211220161843.pdf target=_blank>Št. 10 - Petek, 26. novembra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 10 - Petek, 26. novembra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 9

<a rel=nofollow href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0409_336567_20211123195723.pdf target=_blank>Št. 9 - Petek, 19. novembra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 9 - Petek, 19. novembra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 8

<a rel=nofollow href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0408_334935_20211118193530.pdf target=_blank>Št. 8 - Petek, 12. novembra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 8 - Petek, 12. novembra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 7

<a rel=nofollow href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0407_334937_20211118193530.pdf target=_blank>Št. 7 - Petek, 5. novembra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 7 - Petek, 5. novembra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 6

<a rel=nofollow href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0406_334939_20211118193530.pdf target=_blank>Št. 6 - Petek, 29. oktobra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 6 - Petek, 29. oktobra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 5

<a rel=nofollow href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0405_334929_20211118193530.pdf target=_blank>Št. 5 - Petek, 22. oktobra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 5 - Petek, 22. oktobra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 4

<a rel=nofollow href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0404_334943_20211118193530.pdf target=_blank>Št. 4 - Petek, 15. oktobra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 4 - Petek, 15. oktobra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 3

<a rel=nofollow href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0403_334941_20211118193530.pdf target=_blank>Št. 3 - Petek, 8. oktobra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 3 - Petek, 8. oktobra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 2

<a rel=nofollow href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0402_334945_20211118193531.pdf target=_blank>Št. 2 - Petek, 1. oktobra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 2 - Petek, 1. oktobra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

Številka 1

$!<a rel=nofollow href=https://www.primorski.eu/binrepository/direkt0401_334947_20211118193531.pdf target=_blank>Št. 1 - Petek, 24. septembra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!</a>
Št. 1 - Petek, 24. septembra 2021 - KLIKNI ZA OGLED PDF-ja!

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Italijanska vlada je odločila, da zaradi manjše razpoložljivosti energentov zaradi vojne v Ukrajini temperature ob uporabi klimatskih naprav ne smejo biti nižje od 27°C, pozimi pa ne bodo smele presegati 19°C (+/- 2°C).

17. maj. 2022 | 6:00
Soglašam, ker menim, da gre za upravičeno žrtev
Soglašam le delno, ker menim, da je ob omenjenih temperaturah poleti pretoplo in pozimi premrzlo za življenje in delo
Odločitev zavračam, ker menim, da je neustrezna
Odločitev odločno zavračam, ker menim, da gre za neupravičeno žrtev
Ne vem
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