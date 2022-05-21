@Direkt! - Vse objave so na ogled tukaj v pdf formatu. Klikni!

@Direkt, nova mladinska rubrika Primorskega dnevnika! Vsak petek vam bo ekipa mladih novinarjev ponujala zanimive novice ter sveže in zabavne vsebine iz naše okolice in širšega sveta. Da boste na tekočem z dogajanjem jim sledite na Instagram profilu direkt_pd, kjer vas bodo zabavali in sproti objavljali vse novosti. Bodite direktni!
LETO IV
Številka 34
Številka 33
Številka 32
Številka 31
Številka 30
Številka 29
Številka 28
Številka 27
Številka 26
Številka 25
Številka 24
Številka 23
Številka 22
Številka 21
Številka 20
Številka 19
Številka 18
Številka 17
Številka 16
Številka 15
Številka 14
Številka 13
Številka 12
Številka 11
Številka 10
Številka 9
Številka 8
Številka 7
Številka 6
Številka 5
Številka 4
Številka 3
Številka 2
Številka 1