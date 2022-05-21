@Direkt! - Vse objave so na ogled tukaj v pdf formatu. Klikni!

Italijanska vlada je odločila, da zaradi manjše razpoložljivosti energentov zaradi vojne v Ukrajini temperature ob uporabi klimatskih naprav ne smejo biti nižje od 27°C, pozimi pa ne bodo smele presegati 19°C (+/- 2°C).

Soglašam, ker menim, da gre za upravičeno žrtev

Soglašam le delno, ker menim, da je ob omenjenih temperaturah poleti pretoplo in pozimi premrzlo za življenje in delo

Odločitev zavračam, ker menim, da je neustrezna

Odločitev odločno zavračam, ker menim, da gre za neupravičeno žrtev

Ne vem

