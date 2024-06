Arso objavil rumeno opozorilo zaradi visokih temperatur

Arso je za vso Slovenijo od danes do vključno petka za popoldanske ure do večernega mraka objavil rumeno opozorilo zaradi visokih temperatur.

Visoke temperature lahko vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije, so zapisali. Sredi dneva in popoldne priporočajo zadrževanje v senci in odsvetujejo velike fizične napore na prostem.

Najvišje dnevne temperature bodo danes razen ponekod ob morju povsod presegale mejo 30 stopinj Celzija, marsikje za več stopinj Celzija. Zlasti ob morju toplotno obremenitev povečuje tudi visoka vlaga, ki je tik morja v Trstu več kot 70-odstotna.