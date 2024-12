Danes nas je uradno obiskala teta Zima

Z zimskim solsticijem se je danes dopoldne, točno ob 10.21 po srednjeevropskem času, začela koledarska zima. Začetek koledarskih letnih časov določa lega Sonca glede na ravnino nebesnega ekvatorja. Ko Sonce doseže največji negativni odklon od ravnine nebesnega ekvatorja, se začne zima.

Zimski solsticij oziroma zimski Sončev obrat prinaša najkrajši dan v letu in najdaljšo noč. Za tem datumom se bo svetli del dneva začel daljšati. Koledarska zima bo trajala do pomladanskega enakonočja, ki bo v letu 2025 nastopilo 20. marca dopoldne. Takrat se bo začela koledarska pomlad. Medtem pa se je meteorološka zima začela že 1. decembra. Z vidika meteorologije so namreč na severni polobli najhladnejši trije meseci v letu december, januar in februar.