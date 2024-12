Dokumenti zdaj tudi na telefonu

V Italiji se je za vse - ne brez tehničnih težav - včeraj začela nova doba na področju digitalizacije, saj je po poldrugem mesecu trajajočem obdobju testiranja vendarle zaživela digitalna denarnica IT-Wallet, kamor je mogoče v začetni fazi naložiti tri dokumente: vozniško dovoljenje, zdravstveno izkaznico in evropsko kartico ugodnosti za invalide. Načrt vlade je ambiciozen, saj cilja na to, da bi se do konca prihodnjega leta »digitaliziralo« 44,5 milijona prebivalcev.

Postopek je »na papirju« - opravičujemo se za besedno igro, glede na to, da je govor o digitalizaciji - relativno enostaven. Na pametni telefon si je treba naložiti aplikacijo IO, do katere je dostop mogoč z digitalno identiteto SPID ali pa z elektronsko osebno izkaznico (CIE). Še najbolj zamuden je verjetno prvi vnos raznih gesel in kod (predvsem, če smo jih pozabili ali če jih moramo posodobiti oziroma zamenjati) pri digitalni identiteti SPID. Ko je to opravljeno, je mogoče omenjene dokumente naložiti na aplikacijo, nato pa jih bomo imeli na voljo v digitalni obliki. Ko smo včeraj zjutraj sami preizkusili sistem, smo sicer naleteli na določene težave, najbrž zaradi velikega navala ljudi (70 oseb na sekundo v jutranjih urah, skupno 400.000 zgodaj popoldan), ki je preizkušalo aplikacijo. Pri poskusu dodajanja vozniškega dovoljenja se nam je pojavil napis, da je urad za promet »prejel našo prošnjo«, aplikacija pa nas je tudi obvestila, da zaradi velikega povpraševanja prihaja do zamud pri nalaganju zdravstvene izkaznice, ki smo jo v popoldanskih urah vendarle uspeli naložiti. Vozniške pa ne.

Virtualna različica dokumentov ima po namestitvi v digitalno denarnico s pravnega vidika popolno veljavnost, vendar, ker gre še vedno za začetno fazo tega projekta, digitalnih različic ni mogoče uporabiti za dostop do spletnih ali avtomatiziranih storitev, kjer dokument npr. skenira stroj. Po drugi strani pa lahko digitalne dokumente uporabljamo v vsakdanjem življenju kot nadomestilo za fizične dokumente. Digitalno vozniško dovoljenje lahko npr. pokažemo policistu, ki nas ustavi med vožnjo z avtomobilom, zdravstveno izkaznico lahko pokažemo v lekarni, ko nakupujemo zdravila, veljavnost digitalne evropske kartice ugodnosti za invalide pa nam priznajo, ko jo predstavimo skupaj s »fizično« osebno izkaznico.

Digitalne različice dokumentov za zdaj veljajo samo v Italiji, ne pa v tujini, tako da nam slovenski policisti ne bodo priznali veljavnosti digitalnega vozniškega dovoljenja.

