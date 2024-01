Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so včeraj okrog 20. ure posredovali v Ulici Percoto v Vidmu, od koder so jih poklicali mimoidoči, ki so zagledali poškodovanega moškega na tleh ob skuterju. Zdravsteno osebje mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Na kraju so bili tudi varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.