Gardsko jezero na zelo jasen in konkreten način potrjuje to, kar je včeraj napovedala Evropska agencija za okolje (EEA), ki za poletne mesece svari pred vnovično možnostjo izrednih vremenskih dogodkov. Aprila lani smo namreč poročali, kako je največje italijansko jezero beležilo najnižji vodostaj v zadnjih 70 letih: le 45,8 centimetra. V teh dneh pa je zaradi obilnih padavin Gardsko jezero zabeležilo drugi najvišji vodostaj v zgodovini: 145,1 centimetra, v bistvu meter vode več kot lani, tako da je že začelo poplavljati. Iz enega v drug ekstrem torej, na kar se bomo morali vse bolj privaditi.

Poleg poplav lahko tudi v letošnjem poletju pričakujemo vročinske valove in suše, opozarja EEA, kjer so v zadnjih letih zaznali trend povečanega števila tovrstnih dogodkov, ki povzročajo veliko gospodarsko škodo. Vročinski valovi so v zadnjih dveh tednih pestili Ciper, Grčijo, Turčijo, Italijo in tudi države na Balkanu. V Nemčiji so na drugi strani uničujoče poplave povzročile več smrtnih žrtev in znatno gospodarsko škodo, o hudih neurjih in poplavah poročajo tudi iz delov Švice in z alpskih območij Francije.

Znanstveniki razloge za nastanek teh dogodkov pripisujejo tudi podnebnim spremembam. Po podatkih službe EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus (C3S) je bila povprečna temperatura za maj 1,52 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo, s čimer se nadaljuje trend preseganja cilja omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija, določenega v pariškem sporazumu iz leta 2015.

