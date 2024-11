Iz Trsta z letalom v Prago in Kalabrijo

Iz Trsta bo mogoče od marca 2025 poleteti tudi v Kalabrijo in Prago, prestolnico češke republike. Letalska družba Ryanair je namreč danes napovedala novi dve letalski povezavi. Od 30. marca 2025 bodo letala irske nizkocenovne letalske družbe med Trstom in Prago letela ob četrtkih in nedeljah.

Iz Trsta bo mogoče odleteti tudi v kraj Lamezia Terme v Kalabriji, pri čemer bo mogoče tja leteti dvakrat tedensko: ob sredah in nedeljah. Letalske karte je že mogoče kupiti na spletni strani družbe Ryanair. Poleti 2025 bo tako iz Trsta mogoče poleteti na kar 27 destinacij, med novimi letalskimi povezavami so Rotterdam, Stockholm, Bukarešta ter že omenjeni Praga in Lamezia Terme