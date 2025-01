Kako je Trst doživljal epohalne spremembe

Nekatera mesta se hitro spreminjajo, druga se, v dobrem in slabem, oklepajo preteklosti. Trst se nahaja nekje na sredini: po eni strani stremi v prihodnost, po drugi pa se ne more otresti svojih zgodovinskih usedlin, ki še pogojujejo njegov razvoj. In kdo so tisti, če ne fotografi, ki na najboljši način dokumentirajo in včasih prehitevajo, te spremembe? Da je tako priča razstava Trasformazioni (Spremembe), ki je do nedelje, 26. januarja, na ogled v nekdanji cerkvi sv. Frančiška v Vidmu. Njeni kuratorji - Claudio Domini, Claudio Ernè in Alvise Rampini - so se s posrečeno roko odločili za izbor del fotografinj in fotografov, ki po njihovem najboljše ponazarjajo Trst in njegove spremembe.

Med ustanovami, ki sodelujejo pri razstavi, je tudi Odsek za zgodovino Narodne in študijske knjižnice, ki je odstopil fotografije Maria Magajne iz Fonda Primorskerga dnevnika. Razstavo spremlja odličen katalog, dejansko prava knjiga o tržaški avtorski fotografiji.

V nekdanji cerkvi v središču Vidma je na ogled devetdeset fotografij, v katalogu (288 strani) pa več kot dvesto. Razstava, pri kateri sodeluje devetintrideset avtorjev, je razdeljena na pet poglavij: vodne črte, notranjost mesta, delo, ljudje in Kras. Na razstavi in v katalogu so med drugim fotografije Marija Magajne, Sergia Ferrarija in Andreja Furlana.