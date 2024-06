Kontejnerska ladja na »zeleni« metanol prvič v Kopru

V Luki Koper so v nedeljo privezali Astrid Maersk, drugo največjo kontejnersko matico v Maerskovi floti, ki jo pogaja metanol, pridobljen iz obnovljivih virov, poročajo Primorske novice. To je prva tovrstna ladja v koprskem pristanišču. Enega največjih svetovnih ladjarjev, ki orje ledino na področju nižanja emisij pomorskega prometa, z Luko družijo zaveze glede trajnostnega razvoja in zelene prihodnosti.

Danski ladjar A.P. Moeller Maersk je za zdaj edini, ki ima v svoji floti ladje na metanol, eno manjšo in dve veliki. Prizadeva si, da bi s svojo floto do leta 2040 dosegel ničelne neto emisije toplogrednih plinov. Ladja, ki je včeraj priplula v Koper, je tretja v floti s pogonom na zeleni metanol, a kmalu jih bo več. Maersk jih je namreč pred tremi leti naročil kar 18, splaviti jih nameravajo v prihodnjih dveh letih.

»Take, okolju prijaznejše ladje, so ključni mejnik na naši poti k razogljičenju pomorskega prometa. Astrid Maersk skupaj s sestrskimi plovili uteleša naše ambicije na področju trajnosti in inovacij,« je povedal Ivić Vodopija, direktor Maerska za države Vzhodne Evrope. Metanol za zdaj ni poceni, je priznal, a so projekt začeli, ker se v nasprotnem primeru tega ne bi lotil nihče.

Tudi v Luki poudarjajo, da so trajnostni razvoj in zeleno prihodnosti opredelili kot eno od prioritet v novem strateškem načrtu. Že pred leti so se lotili elektrifikacije delovne mehanizacije in drugih projektov s trajnostnim predznakom. »Največji projekt, s katerim bomo konkretno zakorakali v smeri podnebnega prehoda, pa je elektrifikacija obal, ki bo po letu 2029 omogočila postopen priklop vseh tovornih ladij na elektriko neposredno z obale,« je povedal član uprave Luke Gregor Belič.

Prizadevanja koprskega pristanišča za trajnostni razvoj podpira tudi država. »Zavedamo se, da je prihod ladje Astrid Maersk rezultat njihovih skupnih prizadevanj in sodelovanja z inovativnimi partnerji, s katerimi delijo skupno vizijo zelene in trajnostne prihodnosti našega pristanišča,« je povedal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh.