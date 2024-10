Lani rekordne koncentracije toplogrednih plinov v ozračju

Koncentracije toplogrednih plinov v ozračju so lani dosegle nove rekordne vrednosti, kar bo v prihodnjih letih vodilo v nove dvige temperatur, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija (WMO), ki deluje v okviru Združenih narodov. »Nismo na pravi poti, da bi dosegli cilj iz pariškega podnebnega sporazuma,« opozarja.

Koncentracija ogljikovega dioksida je znašala 420 delcev na milijon (ppm), metana 1934 delcev na milijardo in dušikovega oksida 336 delcev na milijardo. To je 151, 265 in 125 odstotkov več kot v predindustrijski dobi, danes objavljeno poročilo WMO povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Koncentracija ogljikovega dioksida se je na letni ravni povečala za 2,3 ppm, kar je že 12. leto zapored, da je bilo višanje večje od dveh ppm.

»Novo leto, nov rekord. To bi moralo med odločevalci sprožiti alarme,« je ob objavi poročila dejala generalna sekretarka WMO Celeste Saulo.

Kot je opozorila, gre pri tem za več kot le statistične podatke. Vsak delček na milijon in vsak delček stopinje povišanja temperature ima po njenih besedah resničen vpliv na naša življenja in naš planet.

»Več kot očitno nismo na pravi poti, da bi dosegli cilj iz pariškega podnebnega sporazuma,« je ocenila.

Mednarodna skupnost se je leta 2015 s pariškim podnebnim sporazumom zavezala omejitvi globalnega segrevanja pod dvema stopinjama Celzija glede na predindustrijske ravni oziroma na 1,5 stopinje, če je to izvedljivo.

Dokler se bodo nadaljevali izpusti, se bodo toplogredni plini nabirali v ozračju, temperature po svetu pa se bodo višale, so opozorili pri WMO.

Zemlja je imela nazadnje primerljivo koncentracijo ogljikovega dioksida v ozračju po podatkih WMO pred tremi do petimi milijoni let. Temperature so bile takrat v povprečju višje za dve do tri stopinje Celzija, raven morja pa je bila 10 do 20 metrov višja.