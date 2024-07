Le klik do podatka, če smo blizu neurja

V času, ko je možnost, da nas nenapovedano nevihtno neurje preseneti ob ali na morju, v naravi in po mestu zelo visoka, je deželna okoljska agencija Arpa vzpostavila novo digitalno orodje, ki ponuja vpogled v bližajoče se temne oblake. Uporabniki, ki se bodo povezali s spletno stranjo meteo.fvg.it, in bodo na svoji napravi vklopili lokacijo, bodo prejeli opozorilo, da bo kraj, kjer se nahajajo, v naslednjih 45 minutah (ali še prej) oplazila nevihta.

Na včerajšnji predstavitvi novega orodja, ki je namenjena tako turističnim delavcem kot širši javnosti, je pristojni v deželni vladi za varstvo okolja Fabio Scoccimarro poudaril, da je natančna kratkotrajna napoved vremenskih sprememb pomembna za varnost državljanov, saj smo v zadnjih letih ugotovili, kako pogubne so lahko posledice padavin tako za naravo kot ljudi.

V prihodnje še natančneje

Novi sistem deluje tako na računalnikih kot na tablicah in pametnih telefonih, do napovedi pa pridemo s klikom na povezavo »vicino a te«. Prognoza nastane na podlagi različnih informacij, denimo podatkov o padavinah v realnem času (na primer, če v določenem kraju že dežuje) in radarske slike padavin ter pojavnosti strel na širšem območju. Opozorila pa veljajo za celotno občino, zato bo v primeru pojava nevihte v enem kraju opozorilo veljalo za celotno občino, ne glede na smer premikanja oblakov. Naslednji korak raziskovalcev bo zato vzpostavitev sistema, ki bi ponudil natančnejšo napoved, po možnosti v času naslednjih desetih minut.

Kot so poudarili pristojni, bo v prihodnje še naprej deloval sistem obveščanja o naravnih in drugih nesrečah, ki ga upravlja civilna zaščita in pri kateri sodeluje tudi deželna okoljska agencija.